Birliğin Kalkanı: Muhammed Raad’dan Lübnan’a Direniş ve Dayanışma Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Direnişe Vefa Bloku lideri Muhammed Raad, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditleri değerlendirirken, toplumsal dayanışma ve ulusal birlik çağrısını bir kez daha yineledi. Raad’a göre, İsrail’in Lübnan üzerindeki etkisini artırma çabaları sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik ve politik bir kuşatma anlamı taşıyor.

Raad, Beyrut’ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, “İsrail’in hedefi sadece sınırlarımızı değil, ulusal irademizi de zayıflatmaktır. Fakat bu halk, geçmişte olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek. Direniş, Lübnan’ın onurunun ve egemenliğinin teminatıdır,” ifadelerini kullandı.

Lider, ülke içindeki siyasi ayrışmalara da değinerek, ulusal güvenliğin ancak ortak bir stratejiyle korunabileceğini belirtti. “Direnişin gücü, halkın birliğinden doğar. İçeride birbirimize sırt dönersek, dışarıdan gelen her tehdit bizi kolayca böler,” diyen Raad, direnişin sadece silahlı bir mücadele değil, aynı zamanda bir varoluş iradesi olduğuna dikkat çekti.

Analistler, Raad’ın açıklamasını, Lübnan’ın hem iç siyasi dengelerine hem de bölgesel gerilimlere yönelik bir mesaj olarak değerlendiriyor. Özellikle son dönemde İsrail’in sınır hattındaki askeri hareketliliği ve hava ihlallerinin artması, bu açıklamaların zamanlamasını daha da anlamlı kılıyor.

Raad’ın sözleri, Lübnan kamuoyunda yankı uyandırdı. Direniş yanlısı çevreler, liderin çağrısını “ulusal duruşun yeniden teyidi” olarak yorumlarken; muhalif çevreler ise ülkenin iç istikrarının korunması için diyalogun öncelenmesi gerektiğini savunuyor.

Raad ise sözlerini, “Bizim için vatan savunması, siyasi bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Direniş bu topraklarda sadece bir hareket değil, bir kimliktir,” diyerek tamamladı.