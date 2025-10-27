El-Sukaylabiye Gergin: Silahlı Saldırı Sonrası Şehirde Alarm Durumu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Sukaylabiye sokakları dün gece bir kez daha silah sesleriyle yankılandı. Kentin kuzey mahallesinde kimliği belirsiz motosikletli bir grubun açtığı ateş sonucu başlayan olaylarda, ilk müdahaleyi bölgede devriye gezen yerel gençler yaptı. Görgü tanıkları, saldırganların kısa sürede mahalleler arasında hareket ettiğini, hedefin muhtemelen direniş yanlısı genç gruplar olduğunu belirtti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik birimi sevk edildi. Şehirde ana caddeler üzerinde kontrol noktaları oluşturulurken, giriş çıkışlarda kimlik kontrolleri sıkılaştırıldı. Güvenlik kaynakları, saldırının “kenti istikrarsızlaştırma” amacı taşıdığını ve dış bağlantılı grupların organize bir eylemi olabileceğini değerlendiriyor.

El-Sukaylabiye, son yıllarda direnişin güçlü toplumsal desteğini barındıran şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle saldırının, hem sembolik hem stratejik bir mesaj taşıdığı düşünülüyor. Kent sakinleri ise, yaşananlara rağmen sükûnet çağrısında bulunuyor: “Burada halk, birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek,” diyor yerel bir sivil.

Saldırıdan sonra şehirdeki dükkânlar erkenden kapandı, bazı bölgelerde gece boyunca devriyeler sürdü. Sabah saatlerinde belediye ve sivil savunma ekipleri hasar tespiti yaparken, halk arasında gergin bekleyiş sürüyor.

Uzmanlar, El-Sukaylabiye’de yaşananların Suriye genelindeki güvenlik dengeleri açısından da önem taşıdığını belirtiyor. Direniş odaklı bölgelerde görülen bu tür saldırıların, “toplumsal moral ve direniş hattını zayıflatma” amacına hizmet ettiğini vurgulayan analizlerde, halkın dayanışmasının en büyük caydırıcı unsur olduğu ifade ediliyor.

Kentin önde gelen isimlerinden biri ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada şu sözlerle özetledi durumu:

“Bu şehir, saldırılarla değil, direnişiyle anılacak. Kim kimin arkasında olursa olsun, El-Sukaylabiye boyun eğmez.”