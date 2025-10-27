İsrail Ordusunda Bilgi Güvenliği Krizi: Cephaneden Çok Bir “Bilgi Sızıntısı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de silahlar susmuşken, bu kez cephe gerisinden gelen bir kriz İsrail ordusunu zora soktu. Ordudan yapılan açıklamada, “insan kaynaklı ihmal” sonucu ortaya çıkan bir bilgi güvenliği skandalının tespit edildiği duyuruldu. Söz konusu ihlal, askeri belgelerin korunması ve erişim protokollerine uyulması konusundaki gevşekliği gün yüzüne çıkardı.

Olayın ayrıntılarına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak ordu kaynakları, sızıntının dış müdahaleden değil içeriden kaynaklandığını kabul ediyor. Bilgi güvenliği sistemlerinin, uzun süredir “gereken ciddiyetle” uygulanmadığı yönündeki eleştiriler de yeniden gündeme taşındı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, olayın ardından özel bir inceleme komisyonu kurarak sorumluların tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. Soruşturmanın hedefinde yalnızca teknik hatalar değil, aynı zamanda ordu içi denetim mekanizmalarının eksikliği de bulunuyor.

Askeri uzmanlar, bu tür bir ihlalin savaş sonrası dönemde özellikle hassas olduğunu vurguluyor. Çünkü Gazze savaşının ardından bölgedeki gerilim hâlâ yüksek; bu dönemde yaşanan bir bilgi sızıntısı hem operasyonel planları hem de istihbarat ağlarını riske atabilir.

İsrail ordusunun daha önce de benzer siber ve veri güvenliği sorunlarıyla gündeme geldiği biliniyor. Nisan ayında binlerce İsrailli askere ait kişisel verilerin internete sızdırıldığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Şimdi ise ordunun iç güvenlik disiplinine dair daha köklü bir krizle karşı karşıya olduğu anlaşılıyor.

Gazze’deki savaşın izleri henüz silinmeden patlak veren bu olay, İsrail’in sadece cephede değil, masa başında da büyük bir güvenlik zafiyeti yaşadığını gösteriyor. Soruşturmanın sonuçları, ordunun dijital savunma kapasitesinin ne ölçüde zayıfladığını ortaya koyacak.