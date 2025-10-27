Hamas, Gazze’nin Yeniden İnşasında Mutabakata Vardı: Yeni İdari Komite Kuruluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde kritik bir dönemece giriyor. Hamas lideri Halil el-Hayye’nin açıklamasına göre, Filistinli gruplarla yürütülen görüşmeler olumlu sonuç verdi ve yeni bir idari komitenin kurulmasına karar verildi. Bu komite, şehri yeniden inşa etme sürecini koordine edecek ve uluslararası aktörlerle iş birliği içinde hareket edecek.

El-Hayye, “Gazze’nin yönetimi ve yeniden inşası için kapsamlı bir mutabakata vardık. Ateşkesin istikrarı ancak bu sürecin etkin yönetimiyle sağlanabilir” ifadelerini kullandı. Açıklama, Hamas’ın savaş sonrası dönemde yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal sorumluluk alanlarını da güçlendirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Yeni idari komitenin, uluslararası yapı ve destek mekanizmalarını devreye sokması, Gazze’nin altyapısının hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden inşasını amaçlıyor. Aynı zamanda farklı Filistinli grupların sürece dahil edilmesi, bölgesel istikrarın korunmasına ve iç çatışmaların önlenmesine katkı sağlayacak.

Uzmanlar, bu gelişmenin, Hamas’ın hem sahadaki hem diplomatik kapasitesini artırmayı hedefleyen stratejik bir adım olduğunu belirtiyor. Yönetim ve yeniden inşa süreçlerinde şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım, ateşkesin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde.

Sonuç olarak, Gazze’de yeni bir idari yapılanma süreci başlıyor. Hamas’ın koordinasyonunda Filistinli grupların ve uluslararası aktörlerin katılımıyla yürütülecek bu süreç, hem şehrin yeniden inşasını hem de bölgedeki istikrarın uzun vadeli olarak korunmasını hedefliyor.