Britanyalı Gazeteci Sami Hamdi ABD’de Gözaltına Alındı: CAIR’den “İsrail Eleştirisine Misilleme” Tepkisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Britanyalı gazeteci ve yazar Sami Hamdi, San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda federal yetkililer tarafından gözaltına alındı. Hamdi’nin gözaltı gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın ardında Hamdi’nin İsrail’i eleştiren yazılarının olduğunu ileri sürdü.

CAIR, yaptığı açıklamada, “Sami Hamdi’nin gözaltına alınması, ifade özgürlüğüne ve eleştirel gazeteciliğe yönelik ciddi bir müdahaledir. Bu tür uygulamalar, gazetecilerin bağımsız çalışmalarını engelleme girişimi olarak yorumlanabilir” ifadelerini kullandı.

Hamdi’nin yazıları, İsrail-Filistin çatışmasına dair eleştirel analizler içeriyor ve ABD’de bazı yetkililerin bu eleştirileri ‘duyarlı’ bulduğu iddia ediliyor. Uzmanlar, olayın uluslararası gazetecilik açısından endişe verici olduğunu belirterek, benzer vakaların artmasının ifade özgürlüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekiyor.

Gözaltı sonrası Hamdi’nin avukatları tarafından yapılan açıklamada, yetkililerle iletişime geçildiği ve durumun en kısa sürede netlik kazanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.