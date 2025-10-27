  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Gazze'de ateşkes ihlali sürüyor: Katil İsrail'den İHA saldırısı

27 Ekim 2025 - 16:37
News ID: 1743464
Gazze'de ateşkes ihlali sürüyor: Katil İsrail'den İHA saldırısı

Siyonist İsrail rejiminin, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 5 kişinin yaralandığı bildirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebire bölgesinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşların İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında en az bir sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Siyonist İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerini makineli tüfeklerle hedef aldığı gibi denizden de Refah kentinin sahil kesimlerine ateş açmaya devam ettiği kaydedildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen