Gazze'de ateşkes ihlali sürüyor: Katil İsrail'den İHA saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebire bölgesinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşların İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında en az bir sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Siyonist İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerini makineli tüfeklerle hedef aldığı gibi denizden de Refah kentinin sahil kesimlerine ateş açmaya devam ettiği kaydedildi.