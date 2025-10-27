Siyonist rejime siber misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Direniş yanlısı siber hücre, ikinci yayınında, Siyonist rejimin askeri firması Maya’yı hackleyerek elde ettiği daha ayrıntılı verileri açıkladı. Grup, işgalci ordunun gelişmiş lazer savunma sistemi Iron Beam’e ait gizli teknik belgeler ile İsrail’in ileri teknoloji silahlarına ilişkin geniş bir dokümantasyona eriştiklerini bildirdi.

Yayınlanan klipte, İsrail ordusunun casus insansız hava aracı Sky Lark, hava savunma sistemi Spider, seyir füzesi Ice Breaker ve benzeri gelişmiş silah sistemlerine dair teknik bilgiler ve ürün görüntüleri yer aldı. Ayrıca, İsrail ordusu ile Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri arasındaki ortak savunma sözleşmelerine ait belgelerin görüntülerine de rastlandı.

Grup, klibi kendi Telegram kanalında yayımladı. Videoda hackleme eyleminin ayrıntıları gösteriliyor. Telegram’daki Arapça içerik, yapay zeka kullanılarak Farsçaya çevrildi ve bu haber de o çeviriye dayanıyor. Bu siber operasyon, işgalci rejimin askeri sırlarının sızdırılması ve bölgedeki işgalci güvenlik aygıtlarının zafiyetlerinin kamuoyuna ifşa edilmesi olarak değerlendiriliyor.