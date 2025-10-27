  1. Ana Sayfa
Suriye'de kargaşa sürüyor: 2 HTŞ militanı öldürüldü

27 Ekim 2025 - 17:32
News ID: 1743498
Suriye’nin Halep kırsalında Colani rejimine bağlı iki militan, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Aynı dönemde örgüt unsurlarıyla SDG güçleri arasında Deyr ez-Zor’da yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Colani rejimi yetkilileri, Halep’in doğusundaki el-Bab kenti yakınlarında örgüte bağlı iki unsurun öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynaklara göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler söz konusu militanları hedef aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu gelişme, kısa süre önce Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin, Deyr ez-Zor kırsalında Colani rejimi unsurlarıyla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıklamasının ardından geldi.

