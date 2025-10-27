Suriye'de kargaşa sürüyor: 2 HTŞ militanı öldürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Colani rejimi yetkilileri, Halep’in doğusundaki el-Bab kenti yakınlarında örgüte bağlı iki unsurun öldürüldüğünü açıkladı.
Kaynaklara göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler söz konusu militanları hedef aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bu gelişme, kısa süre önce Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin, Deyr ez-Zor kırsalında Colani rejimi unsurlarıyla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıklamasının ardından geldi.
yorumunuz