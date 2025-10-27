Kuzey İsrail’de Yerinden Edilen 60 000 Kişi Fon Bekliyor: Netanyahu Hükûmeti Eleştiri Merkezinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey İsrail’de, özellikle sınır hattı boyunca yer alan yerleşim birimlerinde, Hezbollah’ın yoğun saldırıları sebebiyle tahminen 60 000’in üzerinde vatandaşın evlerini terk ettiği bildiriliyor. Bu yerinden edilme süreci devam ediyor ve normal hayata dönüş koşulları hâlâ sağlanmış değil.

Yerinden edilenler arasında, uzun süredir devam eden belirsizlik ve mali desteğin geç ulaşması nedeniyle, hükümete yöneltilen eleştiriler giderek büyüyor. Yerel yöneticiler, bu topluluklara sağlanması gereken milyar + şekel tutarındaki destek paketlerinin hâlâ serbest bırakılmadığını ve bürokratik engeller nedeniyle geciktiğini ifade ediyor.

Bir yerel yönetim yetkilisi durumu şöyle özetliyor: “Hükûmetin bizim için yaptığı sözler, şu anda geri planda kaldı. Biz sınır halkı olarak ülkenin ‘insan kalkanı’ durumuna geldik ama verilen vaatler yerine getirilmiyor.”

Hükûmet cephesinden gelen açıklamalarda, güvenlik koşullarının yeterince stabil olmasından sonra toplulukların geri dönüşünün sağlanacağı ve destek ödemelerinin bu şartlara bağlı olduğu belirtiliyor. Ancak yerinden edilen yurttaşlar, “Evlerimiz yok mu? Mali destek yok mu? Güvenlik belirsizliğini kim ortadan kaldıracak?” sorularıyla karşı karşıya.

Bu durum, Netanyahu yönetimi açısından hem iç kamuoyu hem de siyasi muhalefet cephesinde bir sorun haline gelmiş durumda. Kuzeydeki yerleşimlerin “terk edilmiş” hissine kapılması ve hükümete duyulan güvenin zayıflaması, politik riskler doğuruyor.

İlerleyen günlerde bu desteklerin ne zaman aktif hale geleceği, yerinden edilenlerin ne ölçüde evlerine dönebileceği ve güvenlik durumunun nasıl olacağı büyük ölçüde kamuoyunun gözünde şekillenecek.

İsrail merkezli Times of Israel’in aktardığına göre, İsrail Meclisi (Knesset) Maliye Komisyonu, ülkenin kuzeyinde ekonomik kalkınma ve yeniden inşa programlarını finanse etmek amacıyla beklenen "1,2 milyar şekel (yaklaşık olarak 366 milyon Amerikan doları) transferini onayladı."

Açıklamada, söz konusu transferin, Maliye Bakanlığı’nın komisyonun talep ettiği "ek bilgileri sağlamayı geciktirmesi nedeniyle aylarca ertelendiği" belirtildi.

Haberde, gecikmenin, kuzeydeki bazı topluluklar için gerekli fonların sağlanmasını engellediği ifade edildi. Bu topluluklar, Hizbullah’ın kuzeydeki operasyonlarının ardından hâlâ etkilenen bölgelerde bulunuyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, bu operasyonlar sonucu "yaklaşık 60 bin kişi yerinden edildi," altyapıda ciddi hasar meydana geldi ve "ekonomik kaybın milyarlarca şekel olduğu" tahmin ediliyor. Ayrıca, operasyonlar halk arasında "yüksek stres, belirsizlik ve göçmen nüfusun artması" gibi sosyal etkiler yarattı.

Söz konusu fonların, temmuz ayında onaylanan "iki hükümet kararının uygulanmasına olanak sağlayacağı" aktarıldı. Kararlar, "Lübnan sınırına iki kilometreden daha yakın yerleşim yerlerinde yaşayanların tahliyesi ve sınırdan dokuz kilometreye kadar ticari ve belediye faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını kapsıyor."

Times of Israel’in aktardığına göre, Maliye Komisyonu’nun hukuk danışmanı Shlomit Erlich, Bakanlık tarafından ilk başta "eksik belgeler sunulduğunu" ve komisyonun talep ettiği "ek bilgilerin sağlanmasının reddedildiğini" belirtti. Belgeler en sonunda "salı günü komisyona iletildi."

Maliye Bakanlığı bütçe departmanından bir temsilci, komisyonun ilk talebinin yaklaşık üç ay önce, "ağustos ayında yapıldığını" doğruladı.

Kuzeydeki Maale Yosef bölge konseyi Başkan Yardımcısı Tzahi Chen, gecikmeye ilişkin olarak, "Zaman alıyor deniyor, ama bizim artık zamanımız yok. Milyonlarca şekeli müteahhitlere yatırdık; yük altındayız. Fonlar derhal ulaşmalı." ifadelerini kullandı.

Maliye Komisyonu Başkanı Hanoch Milwidsky ise, fon transferindeki gecikmenin komisyonun sorumluluğunda olduğuna dair iddiaları reddetti. Milwidsky, "Burada hiçbir şey gecikmedi; bu konu, hukuk servisi talepleri karşılandıktan sonra ilk toplantıda gündeme alındı." dedi.

Milwidsky, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, "fonların kuzey topluluklarına en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için gerekli adımları atmasını" talep ettiğini de aktardı.