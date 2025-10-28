İsrail, Kuneytra’da Suriye Ordusuna Ait Noktaları Vurdu: Direniş Cephesinde Yeni Gerilim Halkası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Suriye’nin güney sınırında yer alan Kuneytra kırsalında, Suriye ordusuna ait mevzilere yönelik bir dizi kara ve hava operasyonu gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre operasyon, sabahın erken saatlerinde başlatıldı ve sınıra yakın askeri gözlem noktalarını hedef aldı. Saldırılarda topçu atışlarının yanı sıra keşif dronlarının da kullanıldığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail’in saldırılarının son haftalarda artış gösterdiğine dikkat çekerek, Kuneytra’daki bu son operasyonun “ülkenin güneyine yönelik süregelen ihlallerin parçası” olduğunu belirtti. Gözlemevi’ne göre İsrail güçleri, son bir ay içinde Dera ve Kuneytra hattında en az dört kez Suriye mevzilerini hedef aldı.

Bölgeden gelen görüntülerde, saldırı noktalarından yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü, çevredeki bazı köylerin elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği ifade ediliyor. Yerel askeri bir kaynak, “İsrail ordusunun saldırılarının amacı, Suriye ordusunun güneydeki savunma hatlarını zayıflatmak ve direniş eksenini baskı altına almak” değerlendirmesinde bulundu.

Direniş yanlısı analistler ise Kuneytra’daki operasyonu, İsrail’in son dönemde artan bölgesel tedirginliğinin bir yansıması olarak okuyor. Gazze, Lübnan ve Suriye hattında eşzamanlı bir baskı politikası izleyen Tel Aviv yönetiminin, direniş güçlerinin cephe dayanıklılığını test ettiği vurgulanıyor.

Saha kaynaklarına göre Suriye ordusu, saldırının ardından sınır hattındaki birliklerini yeniden konumlandırdı ve Kuneytra çevresinde devriye faaliyetlerini artırdı. Bölgedeki halk ise saldırıların siviller arasında endişe yarattığını, ancak moral olarak “direnişin geri adım atmadığını” dile getiriyor.

Bir bölge analisti, durumu şu sözlerle özetliyor: