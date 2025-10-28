Gazze’de Ateşkes Askıda: İsrail’in Refah Ablukası, Süreci Kriz Eşiğine Taşıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de aylar süren yıkımın ardından varılan ateşkesin, İsrail’in uyguladığı fiili abluka nedeniyle anlamını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Özellikle Refah Sınır Kapısı’nın kapalı kalması, bölgeye insani yardım geçişini neredeyse tamamen durdurmuş durumda. Sağlık kurumları, yakıt ve ilaç stoklarının kritik seviyeye indiğini, hastanelerde elektrik kesintilerinin artmasıyla can kayıplarının yeniden tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.

Gazze hükümetinin yayımladığı son rapora göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail tarafından 114 ihlal tespit edildi; bu ihlaller sonucunda 109 sivil yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi ise yaralandı. Raporda, İsrail’in özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinde düşük yoğunluklu bombardımanları sürdürdüğü, bunun da “ateşkesi fiilen geçersiz kıldığı” ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması, sadece yardım konvoylarını değil, yaralıların tedavi için bölgeden çıkarılmasını da engelliyor. Gazze Sivil Savunma yetkililerinden biri, “Ateşkesin kâğıt üzerinde var olması, sahadaki kuşatmayı değiştirmiyor. Refah kapalı olduğu sürece halk nefes alamıyor,” sözleriyle mevcut durumu özetliyor.