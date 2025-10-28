  1. Ana Sayfa
Gazze’de Ateşkes Askıda: İsrail’in Refah Ablukası, Süreci Kriz Eşiğine Taşıdı

28 Ekim 2025 - 12:31
News ID: 1743756
Gazze’de kırılgan ateşkes, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı açmaması ve insani yardımları engellemesiyle belirsizlik girdabına sürüklendi. Gazze hükümeti, ateşkesin ilanından bu yana 114 ihlal kayda geçerken, 109 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölge uzmanları, mevcut sürecin “kriz yönetimi, iç bölünme ya da siyasi uzlaşı” olmak üzere üç farklı yöne evrilebileceği görüşünde.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de aylar süren yıkımın ardından varılan ateşkesin, İsrail’in uyguladığı fiili abluka nedeniyle anlamını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Özellikle Refah Sınır Kapısı’nın kapalı kalması, bölgeye insani yardım geçişini neredeyse tamamen durdurmuş durumda. Sağlık kurumları, yakıt ve ilaç stoklarının kritik seviyeye indiğini, hastanelerde elektrik kesintilerinin artmasıyla can kayıplarının yeniden tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.

Gazze hükümetinin yayımladığı son rapora göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail tarafından 114 ihlal tespit edildi; bu ihlaller sonucunda 109 sivil yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi ise yaralandı. Raporda, İsrail’in özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinde düşük yoğunluklu bombardımanları sürdürdüğü, bunun da “ateşkesi fiilen geçersiz kıldığı” ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması, sadece yardım konvoylarını değil, yaralıların tedavi için bölgeden çıkarılmasını da engelliyor. Gazze Sivil Savunma yetkililerinden biri, “Ateşkesin kâğıt üzerinde var olması, sahadaki kuşatmayı değiştirmiyor. Refah kapalı olduğu sürece halk nefes alamıyor,” sözleriyle mevcut durumu özetliyor.

