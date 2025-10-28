Suriye’de Birleşme Süreci Kırılma Noktasında: SDG Yeni Ulusal Orduya Dahil Oluyor — Ama Zaman Daralıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- HTŞ yönetimi, Suriye’de askeri gücü tek çatı altında toplamak için yeni bir ulusal ordu kurma çalışmaları yürütüyor. Bu orduya SDG’nin de dahil edilmesi hedefleniyor. Forbes dergisine göre plan, rejimin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırabilir. Ancak taraflar arasında yetki paylaşımı, komuta zinciri ve birliklerin statüsü gibi konularda ciddi anlaşmazlıklar bulunuyor.

Rejim tarafı, tüm askeri güçlerin tek merkezden yönetilmesini isterken SDG, yerel özerklik taleplerinden vazgeçmek istemiyor. SDG komutanlarının bir kısmı, yeni orduya katılsalar bile kendi yapılarını ve komuta sistemlerini korumakta ısrarcı. Bu durum, birleşme sürecini yavaşlatıyor.

Saha kaynaklarına göre, entegrasyonun bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ancak teknik detayların henüz netleşmemesi nedeniyle bu takvimin uzaması bekleniyor. Sürecin başarısı, tarafların birbirine duyduğu güvenin artmasına ve sahadaki koordinasyonun sağlanmasına bağlı.

HTŞ için bu birleşme, hem askeri gücün artması hem de sahadaki kontrolün genişlemesi anlamına geliyor. SDG açısından ise rejimle ortak bir yapıya katılmak, uzun vadede hem güvenlik hem de siyasi temsil açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlar, taraflar arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmadan sürecin tamamlanamayacağı görüşünde. Entegrasyonun başarısız olması durumunda Suriye’deki askeri dengelerin parçalı yapısının süreceği öngörülüyor.