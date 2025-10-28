Lübnan’da Seçim Yasası Krizi: Parlamento Heyeti Baabda’da Aoun ile Görüştü — “Ulusal Gerilim Uyarısı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyon yeniden yükseliyor. Parlamento heyeti, Cumhurbaşkanı Mişel Aoun’un davetiyle Baabda Sarayı’nda bir araya gelerek, ülkenin kırılgan dengelerini doğrudan etkileyen yeni seçim yasasını görüştü. Görüşmede hem yasanın uygulanma süreci hem de seçimlerde fırsat eşitliği ilkesinin güvence altına alınması tartışıldı.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, milletvekilleri seçimlerin ertelenmesinin ülke demokrasisine zarar vereceğini belirterek, takvime bağlı kalınmasının “ulusal bir sorumluluk” olduğunu vurguladı. Ancak aynı açıklamada dikkat çekici bir uyarı da yer aldı: “Yasa üzerindeki bölgesel ve mezhepsel gerilimler kontrol altına alınmazsa, Lübnan yeniden siyasi bir çatışma dönemine sürüklenebilir.”

Yeni seçim yasası, Lübnan’daki mezhepsel temsil dengesini yeniden düzenliyor. Bu durum bazı partilerde memnuniyet yaratırken, özellikle Hristiyan ve Sünni bloklar arasında güç paylaşımı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Parlamentodaki muhalif isimler, yasanın mevcut haliyle “adil temsil” ilkesini zedelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Aoun ise toplantıda, yasayı “ulusal bir uzlaşı belgesi” olarak tanımlayarak, tüm taraflara siyasi olgunluk çağrısı yaptı. Aoun’un ifadesine göre, “Seçim süreci bir hesaplaşma değil, ülkenin geleceğini inşa etme fırsatıdır.” Ancak saray çevrelerinden sızan bilgilere göre, bazı milletvekilleri Aoun’un bu açıklamasını “fazla iyimser” buluyor.

Lübnan siyasetini yakından izleyen analistler, seçim yasasının mevcut formuyla hem bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesine hem de iç siyasetteki kutuplaşmaya zemin hazırladığı görüşünde. Özellikle Hizbullah ve müttefiklerinin yasa üzerindeki etkisi, Batı yanlısı partiler arasında ciddi endişe yaratıyor.

Baabda’daki toplantı, her ne kadar yüzeyde “uzlaşı” mesajlarıyla sonuçlanmış gibi görünse de, Lübnan’daki siyasi fay hatlarını yeniden belirginleştirdi. Parlamento heyetinin önümüzdeki hafta yeni bir oturumda yasa metni üzerindeki tartışmaları derinleştirmesi bekleniyor.

Ülke sokaklarında ise halkın beklentisi net: Şeffaf, adil ve zamanında yapılacak bir seçim. Ancak siyasi sahnede artan gerginlik, bu beklentinin ne kadar karşılanabileceği sorusunu şimdiden gündeme taşıyor.