Gazze’de Şiddet Durmuyor: İsrail Saldırılarında Şehit Sayısı 68 Bin 527’ye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor. Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, son iki gündeki bombardıman ve operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8 kişi artarak 68 bin 527’ye ulaştı. Yaralı sayısının ise binlerce olduğu bildiriliyor.

Saldırılarda özellikle sivil yerleşim alanlarının hedef alınması dikkat çekiyor. Hastane ve okul gibi kritik altyapılar zarar görürken, halkın günlük yaşamı felç oldu. Gözlemcilere göre, bombardımanların yoğunluğu, bölgede insani krizi daha da derinleştiriyor.

Direniş grupları, İsrail’in saldırılarına karşı meşru savunma haklarını kullanmaya devam ediyor. Yerel kaynaklar, direnişin özellikle stratejik noktalarda İsrail unsurlarına karşı operasyonlar düzenlediğini belirtiyor. Bu karşılık eylemleri, sivillerin zarar görmesini azaltmak için yoğun önlemler alındığını gösteriyor.

Uluslararası topluluk ise Gazze’deki durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, sivillerin korunması ve acil insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulunuyor. Ancak saldırıların devam etmesi, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını güçleştiriyor.

Gazze’de yaşayan halk, yıllardır süren işgal ve saldırılar nedeniyle ciddi psikolojik ve fiziksel travmalar yaşıyor. Şehit sayısındaki artış, sadece istatistik değil; aynı zamanda Filistin halkının maruz kaldığı direniş ve zulmün boyutlarını gösteriyor.

Bu tablo, direnişin ve uluslararası farkındalığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Saldırılar durmadıkça, Gazze halkının yaşadığı acılar ve kayıplar da artmaya devam edecek.