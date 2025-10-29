BM Raportörü Albanese: 60 ülke soykırıma ortak oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü, başta Batılı emperyalist güçler ve bir dizi Arap rejimi olmak üzere altmıştan fazla hükümetin, İsrail rejiminin Gazze'deki "soykırım makinesini" nasıl beslediğini BM Genel Kurulu'na açıkladı.

Francesca Albanese, Salı günü "Gazze Soykırımı: Kolektif Bir Suç" başlıklı 24 sayfalık raporunu Güney Afrika'nın Cape Town kentinden Genel Kurul'a uzaktan sundu. Rapora göre, bu devletler, Gazze'nin iki milyondan fazla kuşatma altındaki savaş mağduru sakininin bombalanmasına, aç bırakılmasına ve yok edilmesine kasıtlı olarak seyirci kalıyor.

'Metastaz: Apartheid'tan Soykırıma'

Sembolik olarak apartheid karşıtı mücadelenin toprağı Güney Afrika'dan konuşan Albanese, Washington ve Berlin'den Londra'ya ve ötesine uzanan askeri, ekonomik ve diplomatik suç ortaklığının muazzam ağını gözler önüne serdi. Albanese, küresel güçlerin "İsrail'in militarize aparthetd rejimine zarar verdiği, onu kurduğu ve koruduğunu", böylece onun sömürgeci yerleşimci projesinin soykırıma dönüşmesine izin verdiğini ifade etti.

Raporu, suç ortaklığı yapan ülkelerden sağlanan silahlar, teknoloji ve istihbaratın, Gazze'yi "boğulmuş, aç bırakılmış ve paramparça edilmiş" hale getiren saldırıyı nasıl sürdürdüğünü belgeliyor.

Suç Ortaklığının Mimarisinin Merkezinde ABD Var

Albanese'nin bulguları, Birleşik Devletler'i işgal rejiminin savaş ekonomisinin merkezine yerleştiriyor. ABD, İsrail'in silah ithalatının üçte ikisini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'ndeki yedi vetosuyla her türlü hesap verilebilirliği bloke eden diplomatik koruma sağlıyor.

Rapor, Almanya, Britanya ve diğer Avrupa güçlerini, "soykırım kanıtları arttığı halde" ileri teknoloji silah tedarik etmekle suçluyor. Albanese, "Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamakta hızlı davranan" Avrupa Birliği'ni, rejimin ana ticaret ortağı olmaya devam ederek ve "yardımların silahlandırılmasını" sürdürerek kınadı. Bu, savaş sırasında Gazze'ye uygulanan tam ablukanın ve Avrupa devletlerinin bu vahşete yaptığı katkının, acıyı ve kayıpları maksimuma çıkarmak için tasarlandığını gösteriyor.

Gazze Yanarken İşbirlikçi Arap Rejimleri

Rapor daha da ileri giderek, Gazze yanarken Tel Aviv ile ilişkileri normalleştiren Arap devletlerini de hedef aldı. Mısır'ın, "enerji işbirliği ve Gazze'nin can damarı olan Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması da dahil olmak üzere" İsrail ile kayda değer güvenlik ve ekonomik ilişkileri sürdürdüğünü belirterek, Gazze'nin son insani can simidine olan nozunu daha da sıktığını vurguladı.

İsrail Temsilcisinden Rezil Çıkış

Sunum, İsrail temsilcisi Danny Danon'un İtalyan hukukçuya "kötü cadı" diyerek kişisel bir sövgü yağdırmasıyla BM salonunda fırtına kopardı. İnsan hakları uzmanları, bu saldırıyı "skandal" olarak nitelendirerek, bağımsız BM seslerini susturmaya çalışanların çaresizliğini açığa vurduğunu söyledi.

Sözlerinden dönmeyen Albanese, "Eğer beni suçlayabileceğiniz en kötü şey büyücülükse, bunu kabul ederim. Ama eğer büyü yapma gücüm olsaydı, onu suçlarınızı bir ve sonsuz kez durdurmak ve sorumluların hapse girmesini sağlamak için kullanırdım," yanıtını verdi.

Albanese, ulusları, savaşta kullanılabilecek çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere Tel Aviv ile tüm askeri ve ticari anlaşmaları askıya almaya ve "birkaç kişi için değil, çoğunluk için hak ve onurdan oluşan yaşayan bir çerçeve inşa etmeye" çağırarak sözlerini tamamladı.