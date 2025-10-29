Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD emperyalizmi ve onun bölgedeki uzantıları, Venezuela halkının meşru lideri Nicolás Maduro'yu devirmek amacıyla yeni bir açık savaş cephesi açıyor. Donald Trump yönetimi, daha önce uyguladığı yaptırım ve diplomatik baskı politikasını terk ederek, bölgeyi tam anlamıyla bir savaş alanına çevirecek askeri bir saldırganlık politikasına yöneldi. Emperyalizmin bu saldırgan hamlesi, "uyuşturucuyla savaş" gibi şaşmaz bir kılıf altında meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

ABD, hiçbir somut kanıt sunmadan, Başkan Maduro ve üst düzey askeri personeli hakkında asılsız "narko-terörizm" suçlamaları yöneltmekte ve hatta Maduro'nun kellesine milyonlarca dolar ödül koymaktan çekinmemektedir. Bu kışkırtıcı söylem, devasa bir deniz görev gücünün Karayipler'e konuşlandırılmasıyla somut bir tehdide dönüşmüştür. USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu, F-35 gizli savaş uçakları ve bir nükleer denizaltıyı bölgeye gönderen ABD, uluslararası sularda sözde "uyuşturucu gemisi" olduğunu iddia ettiği tekneleri vurarak onlarca kişinin ölümüne neden olmuş ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının "yargısız infaz" olarak kınadığı bu suçu işlemiştir.

Trump'ın itiraf ettiği CIA operasyonları ise, rejim değişikliği hedefleyen kapsamlı bir planın sadece görünen kısmıdır. Emperyalizmin bu saldırganlığına karşı Venezuela halkı ve ordusu, "yüzlerce cephede" savaşmaya hazır olduğunu ilan etmiş ve meşru müdafaa hakkını kullanacağını beyan etmiştir. Bu bağlamda, Venezuela, emperyalist kuşatmayı kırmak için stratejik müttefiki Rusya ile ilişkilerini derinleştirmiş ve yeni bir ortaklık anlaşması imzalamıştır.

Analistler, ABD'nin "narko-terörizm" bahanesinin şaşmaz bir kılıf olduğunu, asıl amacın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'yı kontrol altına almak ve emperyalist hegemonyayı tesis etmek olduğunu vurgulamaktadır. Venezuela'nın ABD'ye giden kokainin ana geçiş rotası olmaması ve hiçbir fentanil üretmemesi, bu iddiaların ne kadar temelsiz olduğunu gözler önüne sermektedir.

Venezuela'nın Meşru Savunma Hattı: Emperyalist Saldırıya Direnç Kapasitesi

Venezuela, ABD'nin her türlü askeri saldırganlığına karşı koymak için son derece gelişmiş ve katmanlı bir hava savunma ağına sahiptir. Bu meşru savunma kalkanı, herhangi bir emperyalist işgal girişimini pahalı bir maceraya dönüştürecek kabiliyettedir.

Savunmanın stratejik belkemiği, Rus yapımı S-300VM füze sistemidir. 200 kilometreden fazla menziliyle bu sistem, AWACS gibi erken uyarı uçakları, havada yakıt ikmal tankerleri ve avcı uçakları da dahil olmak üzere ABD hava kuvvetlerinin değerli unsurlarını tehdit edebilmekte ve onları uzak mesafelerde operasyon yapmaya zorlamaktadır.

Bu uzun menzilli sistem, orta menzilde ölümcül Buk-M2E ve modernize edilmiş Pechora-2M sistemleriyle desteklenmektedir. Bu son derece mobil sistemler, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve alçaktan uçan hedeflere karşı son derece etkilidir. Sistemlerin hareketliliği, onları önleyici bir darbe ile imhayı neredeyse imkansız hale getirmekte ve ABD planlayıcıları için ciddi bir baş ağrısı oluşturmaktadır.

Savunmanın en alt katmanında ise, binlerce Igla-S gibi modern omuzdan atılan hava savunma füzesi (MANPADS) ve uçaksavar topları bulunmaktadır. Bu silahlar, helikopterler ve alçak irtifalı uçaklar için ölümcül bir tehdit oluşturmakta ve herhangi bir kara harekâtını son derece riskli hale getirmektedir.

Ayrıca, Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-30MK2V 'Flanker' filosu, hem havadan havaya füzeleri hem de süpersonik gemisavar füzeleriyle, kıyıya yakın operasyon yapan ABD donanması için inandırıcı bir tehdit oluşturmaktadır.

Venezuela'nın entegre hava savunması, yakın zamanda gerçekleştirdiği geniş çaplı tatbikatlarla test edilmiş ve yüksek bir hazırlık seviyesi sergilenmiştir. Yemen'deki direnişin Suudi koalisyonuna ağır kayıplar verdirdiği gerçeği, teknolojik üstünlüğün, iyi eğitimli ve kararlı bir savunma karşısında yenilebileceğinin tarihi bir kanıtıdır. Sonuç olarak, ABD emperyalizminin Venezuela'ya yönelik bir askeri maceraya girişmesi, onu ağır kayıplar ve diplomatik bir fiyasko ile karşı karşıya bırakacaktır.