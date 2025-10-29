16 bin belgeyle kanıtlandı: Siyonist rejim soykırımdan suçlu bulundu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma komitesi üyesi Chris Sidoti, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de Siyonist rejim ordusu tarafından işlendiği kanıtlanan savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım eylemlerine dair yeterli delil toplandığını açıkladı.

Sidoti, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2021 yılı Mayıs ayında kurulan komitenin iki yıl süren kapsamlı araştırmalar sonucunda, İsrail ordusunun Gazze’de sivillere yönelik sistematik saldırılarının kasıtlı bir imha politikası olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Komite, 16 binden fazla belge, fotoğraf ve video kaydı içeren dosyalar topladı. Bu veriler BM protokollerine uygun biçimde doğrulandı ve yüzlerce tanığın ifadeleriyle desteklendi. Araştırmalar, yalnızca suçların belgelenmesiyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda bu suçlardan sorumlu askerî ve siyasi yetkililerin kimliklerini de ortaya koydu.

Sidoti, elde edilen belgelerde yalnızca sahadaki askerlerin değil, aynı zamanda saldırı emirlerini veren Siyonist ordu komutanları ve kabine üyelerinin de tespit edildiğini açıkladı. Bu dosyaların tamamının BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu’na sunulacağını, tüm bulguların kamuya açık olacağını vurguladı.

Sidoti, “Bu çalışma sıkı, titiz ve güvenilirdir. Dünya genelinde geniş bir kabul görmektedir. Gerçekler gizlenemez,” dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, işgalci rejimin 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarında en az 68 bin 531 Filistinli şehit olmuş, 170 bin 402 kişi de yaralanmıştır.