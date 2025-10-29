Çin: ABD’nin tek taraflı politikaları küresel istikrarsızlığı artırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir yatırım konferansında yaptığı konuşmada, artan tek taraflıcılık ve zorba politikaların küresel siyasi ve ekonomik düzeni istikrarsızlaştırdığını belirterek, ABD'nin uyguladığı emperyalist yaptırım ve ticaret savaşları politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Riyad'daki Future Investment Initiative konferansında yaptığı önemli konuşmada, uluslararası topluma çok taraflılık ve adil küresel yönetim çağrısında bulundu. Han, mevcut küresel ekonomik sistemin zor bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Korumacılık yükselişte. Tek taraflıcılığın ve zorba politikaların büyümesi, küresel siyasi ve ekonomik yapıdaki belirsizlik seviyesini yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaderlerimiz Birbirine Bağlı

Hiçbir ülkenin kendisini küresel meselelerden ayıramayacağını söyleyen Han Zheng, "Ulusların kaderi birbirine kenetlenmiştir" diyerek karşılıklı bağımlılığa vurgu yaptı. Çin'in uluslararası toplumla birlikte gerçek anlamda çok taraflılığı takip etmeye, küresel yönetişimde müzakere, ortak katılım ve ortak kazanım ilkelerine bağlı kalmaya ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi oluşturmaya çalışmaya istekli olduğunu belirtti.