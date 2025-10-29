Kassam Tugayları casus avında: İsrail destekli çeteler çökertiliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki güvenlik kaynakları, Direniş güçlerine bağlı güvenlik birimlerinin işgal savaşının ardından başlattığı geniş kapsamlı güvenlik operasyonunun devam ettiğini, bu kapsamda halka karşı suç işleyen ve Siyonist düşmanla iş birliği yapan çetelerin peşine düşüldüğünü bildirdi. Kaynaklar, “Radıʿ” (Caydırıcı Güç) adlı güvenlik biriminin son operasyonunda 15 kişilik silahlı bir çetenin yakalandığını ve tüm silah ile teçhizatlarına el konulduğunu açıkladı.

Gazze İç Güvenlik Teşkilatı, söz konusu grubun savaş sürecinde halkın mallarını yağmaladığını, kargaşadan yararlanarak cinayet ve hırsızlık eylemleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Yetkililer, çetenin aynı zamanda Siyonist istihbaratla temas kurduğu yönünde güçlü deliller bulunduğunu belirtti.

Gazze yönetimi, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana hem casusluk faaliyetlerini hem de savaşın kaos ortamından yararlanan suç ağlarını hedef alan geniş çaplı bir temizlik operasyonu yürütüyor. “Radıʿ” ekibinin şimdiye kadar çok sayıda ajan, suçlu ve provokatörü yakaladığı, işgalciyle iş birliği yapan unsurların tutuklandığı bildirildi.

Bir güvenlik yetkilisi, “Gazze’nin iç cephesini korumak kutsal bir görevdir. Halkın güvenliğini tehdit eden, ajanlık yapan veya yağma ve saldırı eylemlerine karışan herkes adalet önüne çıkarılacaktır” dedi. Yetkili, teslim olmayı reddeden ajanlara ve silahlı unsurlara karşı yasal çerçevede kararlı bir şekilde hareket edildiğini vurguladı.

Direniş güçleri, Gazze’deki istikrarı korumak için operasyonların devam edeceğini belirterek, kalan tüm çete liderlerinin ve ajan hücrelerinin yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Kaynaklar, “Kampanya, güvenliğin tamamen sağlanmasına ve işgalcinin içeriden destek bulma ihtimalinin sıfıra indirilmesine kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.