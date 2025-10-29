Siyonist İsrail'in yeni silahı: Yapay zeka ile kirli propaganda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim, ABD'li genç nesil arasında desteğinin azalması üzerine, kendi propagandasını yaymak için yapay zekâ modellerini manipüle etmeye yönelik 6 milyon dolarlık bir proje başlattı. Proje, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını meşru göstermeyi hedefliyor.

Katil İsrail rejimi, özellikle Z kuşağı olarak bilinen gençler arasında artan Filistin desteği karşısında, yapay zekâ teknolojisini kullanarak kendi anlatısını güçlendirmeye çalışıyor. "Clock Tower X LLC" adlı yeni bir şirketle 6 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan İsrail, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden ayda en az 50 milyon görüntüleme hedefliyor.

Yapay Zekâ ile Propaganda

Sözleşmeye göre şirket, GPT gibi büyük dil modellerinin İsrail ile ilgili konularda ürettiği sonuçları etkilemek amacıyla internet siteleri ve içerikler oluşturacak. Bu siteler, yapay zekâ modellerinin eğitildiği devasa veri havuzuna Siyonist bakış açısını enjekte etmek için tasarlandı.

Arap medyası Arabi21'in kapsamlı haberine göre, proje "Hasbara" olarak bilinen İsrail'in resmi propaganda kampanyasının bir parçası. Proje, İsrail Dışişleri Bakanlığı Ofisi Başkanı Eran Shayshovich tarafından yönetiliyor.

Trump'ın Eski Danışmanı Devrede

Kampanyanın başında, Donald Trump'ın eski seçkampanyası direktörü ve skandallı Cambridge Analytica şirketiyle çalışmış olan Brad Parscale bulunuyor. Parscale, aynı zamanda Clock Tower şirketinin CEO'su.

Kampanya, muhafazakar Hristiyan medya ağı "Salem Media Network" üzerinden de yayın yapacak. Geçtiğimiz aylarda Donald Trump Jr. ve Lara Trump'ın bu medya ağının büyük hissedarları olduğu açıklanmıştı.

Gençlerin Desteği Dramatik Şekilde Düştü

Katil İsrail'in bu agresif dijital propaganda hamlesinin arkasında, özellikle genç Amerikalılar arasında yaşanan dramatik destek kaybı yatıyor. Gallup'un 2024 Temmuz'unda yaptığı bir anket, 18-34 yaş arası Amerikalıların sadece %9'unun İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını desteklediğini ortaya koydu. Bu oran, İsrail lobisi için ciddi bir alarm anlamına geliyor.

Katil Netanyahu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "sosyal medyanın İsrail'in en önemli silahı olduğunu" ve "savaş alanının artık sosyal medya platformlarına taşındığını" ifade etmişti.

Yapay Zekâ Gözetimi ve Baskı Aracına Dönüştü

İsrail'in yapay zekâ ile ilişkisi sadece propaganda ile sınırlı değil. Filistinli kaynaklar, işgal rejiminin ChatGPT ile yaptığı sohbetler gerekçesiyle bir Filistinli genci gözaltına alarak 12 ay boyunca tutuklu tuttuğunu bildirdi. Olay, İsrail'in yapay zekâyı bir gözetim ve baskı aracı olarak da kullandığının somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçti.