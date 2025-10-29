Siyonist medya itiraf ediyor: İçten çöküş süreci başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin askeri analizcilerinden Avi Aşkenazi, İsrail rejiminin çöküşünün artık dış tehditlerden değil, kendi içindeki nefret, ahmaklık ve toplumsal çürümeden kaynaklandığını itiraf etti. Aşkenazi, Maariv gazetesinde yayımlanan analizinde, “İsrail rejimi Hamas, Hizbullah ya da İran tarafından değil, kendi içindeki nefret ve aptallık tarafından yok ediliyor” ifadelerini kullandı.

Aşkenazi, bir dönem liberal bir çizgide olan Likud Partisi’nin artık “karanlık ve aşırı sağcı” bir harekete dönüştüğünü belirterek, parti liderlerinin “bilinçli biçimde toplumsal bölünmeleri derinleştirdiğini” vurguladı. Mevcut hükümetin dar siyasi hesaplar peşinde koştuğunu belirten analist, “Kabinedeki isimlerin çoğu sorumluluk duygusundan yoksun. Bazıları, zorunlu askerlik yasasına karşı düzenlenen Haredi (aşırı dindar Yahudi) gösterilerine destek vereceklerini bile açıkladı” dedi.

Aşkenazi, Likud üyelerinin bu eylemlere katılmasının “orduya açık bir hakaret” olduğunu belirterek, “İktidar partisi, geçici çıkarları uğruna kendi ordusunun yüzüne tükürmekten çekinmiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca “Eğer nefret, dinsel fanatizm ve toplumsal bölünme devam ederse, İsrail’in kendi içinden çökmesi dış bir saldırıdan çok daha muhtemel hale gelir” uyarısında bulundu.

Maariv’in siyasi analisti Mati Tukhfeld de, Knesset’in (Siyonist parlamento) feshedilmesi ve Netanyahu hükümetinin düşmesi ihtimalinin her geçen gün arttığını bildirdi. Tartışmalı “askerlik yasası” krizi nedeniyle koalisyonun dağılmak üzere olduğunu belirten Tukhfeld, aşırı dindar Haredi partilerin bu yasadan geri adım atılmaması halinde hükümetten çekileceğini aktardı. Bu durumda Netanyahu hükümetinin düşmesi ve erken seçimlerin kaçınılmaz hale geleceği kaydedildi.

Gazetenin aktardığına göre Netanyahu, hükümeti ayakta tutmak için Haredi partilerle son bir “uzlaşı formülü” arayışına girmiş durumda. Ancak parti liderleri, “Artık kontrol elimizden çıktı, karar Haredi hahamlara ait” diyerek sürecin kendi ellerinde olmadığını itiraf ediyor. Hahamların koalisyondan çekilme kararı vermesi durumunda, hükümetin fiilen sona ereceği belirtiliyor.

Siyonist rejimdeki bu kriz, toplumun hızla aşırı sağa kaydığı ve siyasetin nefret, ırkçılık ve dini fanatizmle beslendiği bir dönemde yaşanıyor. Netanyahu, koltuğunu korumak uğruna aşırı dincilere ve ırkçılara teslim olarak rejimi kendi elleriyle çöküşe sürüklüyor. İsrail rejimi, artık kendi içindeki nefretle parçalanan bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu durum, işgal ve baskı üzerine kurulu yapının kendi ağırlığı altında yıkılacağını gösteriyor.