Emperyalizm Venezuela'ya saldırıyor: Petrol, jeopolitik ve bağımsızlık savaşı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington yönetiminin Karakas'a yönelik sözlü ve askeri tehditlerinin yeniden gündeme gelmesiyle, Latin Amerika bir kez daha şiddetli bir jeopolitik rekabet sahnesine dönüştü. Venezuelalı gazeteci ve siyasi analist Diego Sequera, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik politikalarını, CIA'e verilen gizli operasyon yetkisinden Karakas kıyılarına ABD deniz filosunun konuşlandırılmasına kadar, bu kez daha pervasız ve açık bir yüzle takip edilen eski rejim değişikliği modelinin bir devamı olarak değerlendiriyor. Sequera'ya göre, Washington'ın iddialarının aksine, bu eylemlerin "uyuşturucuyla mücadele" ile hiçbir ilgisi yok; aksine, ABD'nin Batı Yarımküre'deki hegemonyasını yeniden tesis etme ve yükselen güçlerin nüfuzunu dizginleme çabasının hedefli bir göstergesi.

Sequera'ya göre, Venezuela sınırlarındaki bu 'güç gösterisi' görüntüsünün ardında, aslında ABD'nin küresel konumundaki düşüş kaygısı ve çok kutuplu bir dünyada yeni bir rekabet aşamasının başlangıcı yatıyor. Bu rekabet, Venezuela'yı küresel Kuzey ve Güney arasındaki doğrudan yüzleşmenin cephe hattına yerleştirmiş durumda.

Tarihsel Arka Plan ve Yeni Strateji

Sequera, Trump'ın tehditlerinin hedefler, stratejik çıkarlar ve ideolojik boyut açısından büyük bir farklılık göstermediğini, ancak önemli bir değişiklik olduğunu belirtiyor: Trump'ın ilk döneminde Venezuela muhalefetine duyulan güvenin büyük ölçüde sarsılmış olması. "Guaidó operasyonu" olarak adlandırılabilecek bu süreç artık Washington'ın güvendiği bir araç değil. Sequera, şu anki muhalefet lideri María Corina Machado'nun Washington için yeni bir odak noktası olduğunu, ancak asıl mimarın, Küba kökenli, neocon dünya görüşüne sahip ve ExxonMobil gibi büyük petrol şirketleriyle yakın bağları olan Senatör Marco Rubio olduğunu vurguluyor. Rubio'nun kişisel ve ideolojik nedenlerle rejim değişikliğinin baş destekçisi olduğunu ifade ediyor.

Bu dönemin diğer farkları ise, kıyılara konuşlandırılan filosunun öncekilere kıyasla çok daha büyük olması ve uyuşturucu taşıdığına dair hiçbir kanıt olmaksızın küçük Venezuelan teknelerine yönelik askeri saldırıların tırmanması. Operasyonların kapsamı artık sadece Venezuela ile sınırlı değil, Kolombiya ve hatta Trinidad ve Tobago'yu da içerecek şekilde genişlemiş durumda.

"Uyuşturucuyla Mücadele" Bir Kılıftan İbarettir

Sequera, Trump'ın CIA'e Venezuela'da gizli operasyon yetkisi verdiğini açıklamasını alışılmadık bir durum olarak değerlendiriyor ve bunun daha çok Karakas üzerindeki baskıyı artırmak, medya algısını şekillendirmek ve çelişkili bir şekilde gelecekteki bir gerginlik azaltımı için zemin hazırlamak amacı taşıyan hesaplı bir sözlü tırmanma olduğunu düşünüyor.

Ancak asıl vurgu, Washington'ın "uyuşturucuyla mücadele" naralarının kesinlikle bir kılıf olduğu. Sequera, gerçek motivasyonları şöyle sıralıyor:

Jeopolitik: Venezuela, Batı Yarımküre'de Çin, Rusya ve İran'la derin ve çok yönlü ortaklıkları olan en aktif çok kutupluluk merkezidir. Karakas'ı etkisiz hale getirmek, yükselen güçler eksenini zayıflatacaktır.

Enerji: ABD, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sınırsız erişim ve kontrol peşindedir; bu, Asya yüzyılının kaynak ihtiyaçlarına yanıt vermek ve yarıküresel egemenliği sürdürmek için hayati önem taşımaktadır.

İdeoloji: Ağır yaptırımlara rağmen Latin Amerika'da sosyalist bir modelin başarısı, ABD hegemonyası için varlıksal bir tehdittir. Venezuela'nın cezalandırılması aynı zamanda diğerleri için bir uyarı işaretidir.

Sequera, ABD'nin göreli gerilemesinin farkında olduğunu ve artık sadece hegemonyayı savunmakla kalmayıp, bu hegemonyanın gerilediği bir dünyada üstünlüğü korumak için savaştığını belirtiyor. Yükselen güçlerin Güney'e sunduğu yönetişim kalkınma modelleri ve koşulsuz ortaklıklar, geleneksel olarak ABD yanlısı ülkelerde bile geniş kabul görüyor.

Venezuela'nın Direnci ve Çok Kutuplu İttifaklar

Sequera, Maduro hükümetinin tehditlere, varlığı tehdit edilen her bağımsız hükümetin yapacağı gibi tam seferberlikle yanıt verdiğini söylüyor. Yanıt sadece askeri veya diplomatik savunmayla sınırlı değil, ekonomik direnç, üretim kapasitesi ve sosyal refahı da kapsıyor.

Rusya, Çin ve İran'dan gelen destek ise geniş kapsamlı, çok katmanlı ve stratejik olarak tanımlanıyor:

Diplomatik ve Siyasi Cephe: Üç güç de çok taraflı forumlarda güçlü destek sağlıyor, düşmanca kararları veto ediyor veya etkisiz hale getiriyor ve Venezuela'nın egemenlik anlatısını güçlendiriyor.

Danışmanlık ve Teknik İşbirliği: Yaptırımlardan kaçınma, finansal mühendislik ve siber güvenlik konularında deneyim aktarımı.

Ticaret ve Teknoloji: Enerji, tarım, telekomünikasyon ve uydu sistemleri alanlarında yüzlerce ikili anlaşma.

Sequera, bu ülkeleri birleştiren şeyin, ABD yaptırımları deneyimine dair ortak bir anlayış ve çok taraflılığı/çok kutupluluğu savunmadaki ortak çıkar olduğunu vurguluyor.

İstatistikler ABD'nin İddialarını Yalanlıyor

Sequera, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA), BM Uyuşturucu ve Suç Ofini (UNODC) ve Dünya Gümrük Örgütü'nün resmi verilerine atıfta bulunarak, Venezuela'nın ABD'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığındaki payının sadece %5-8 olduğunu, ana rotaların ise Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan geçtiğini belirtiyor. Venezuela'daki küçük balıkçı teknelerinin imhasının ABD'deki 25.000 ölümü engelleyeceği iddiasının istatistiksel olarak savunulamaz ve gerçeklerden yoksun olduğunu ifade ediyor.

Bölgesel Etki ve Uzun Vadeli Senaryolar

Sequera, Washington'ın eylemlerinin Latin Amerika'yı üç bloğa böldüğünü öne sürüyor:

ABD yanlısı rejimler (Arjantin, El Salvador vb.) Venezuela, Nikaragua ve Küba merkezli Direniş Ekseni. Brezilya, Şili, Meksika gibi değişken orta katman.

Uzun vadede, iki ana senaryo öngörülüyor:

Dış Müdahale Yoluyla Rejim Değişikliği: Bu, ülkeyi bölgesel istikrarsızlık merkezine dönüştürecek, aşırı bağımlı ve parçalanmış bir rejimle sonuçlanabilir; bu durum Libya veya Suriye modeline benzeyen uzun bir iç çatışmaya yol açabilir. İç Direncin ve Egemenliğin Güçlendirilmesi: ABD saldırganlığının devam etmesi, ulusal birliği Chavizm'in ötesine geçirerek geniş, çapraz bir direniş cephesi oluşturabilir ve Venezuela'nın çok kutuplu eksene entegrasyonunu hızlandırabilir.

Her iki senaryoda da insani maliyetin feci olacağı konusunda uyarıyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Sequera, uluslararası toplumun, BM öncülüğündeki arabuluculuk, CELAC gibi bölgesel kuruluşların harekete geçirilmesi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok kutuplu ittifakların güçlendirilmesi ve ABD anlatılarına karşı koymak için kamu diplomasisi yoluyla barışçıl bir çözümü teşvik etmede çok önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.