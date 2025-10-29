Çin'den Japonya'ya uyarı: Emperyalist ittifaklardan elinizi çekin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni seçilen ve ABD yanlısı politikalarıyla bilinen Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümete, ilişkilerdeki kırmızı çizgileri net bir şekilde iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni Japon hükümetindeki mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'in tavrını açıkça ortaya koydu. Vang, Çin-Japon ilişkilerinin temelini oluşturan 4 siyasi belgede yer alan ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini belirterek, "Umuyoruz ki, Japonya'nın yeni kabinesi, Çin ile ilişkilere doğru bir başlangıç yapar ve emperyalist güçlerin kışkırtmalarına alet olmaz." ifadesini kullandı.

Tayvan ve Tarih, Emperyalizme Karşı Duruşun Temelidir

Bakan Vang, özellikle Tayvan sorunu ve tarihe ilişkin konuların altını çizerek, bunların ikili ilişkilerin ve bölgesel barışın temel taşı olduğunu vurguladı. Japonya'nın, emperyalist geçmişiyle yüzleşmek ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymak zorunda olduğunu belirten Vang, "Japonya'nın bu temel ilkelere bağlı kalarak, bölgede istikrarı bozucu bir aktör olmaktan kaçınacağını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Japon tarafının, ekonomik ayrışma istemedikleri ve işbirliğini geliştirmek istedikleri yönündeki söylemleri ise, Çin tarafından temkinli karşılandı. Çin, Japonya'nın sözlerinin ötesinde, fiili olarak Çin karşıtı emperyalist ittifakların içinde yer almaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pekin'den Pratik Adım: Tebrik Mesajı Yok

Pekin yönetiminin, yeni Japon hükümetine karşı temkinli ve bekle-gör tavrı dikkat çekiyor. Çin, teamüllere rağmen, yeni seçilen Başbakan Takaiçi'ye Devlet Başkanı veya Başbakan düzeyinde bir tebrik mesajı göndermedi. Dışişleri bakanları düzeyindeki bu görüşme, Çin'in yeni hükümetle ilk ve şimdilik tek üst düzey teması olarak, Pekin'in tavrının net bir göstergesi oldu. Bu durum, Çin'in, Japonya'nın emperyalist güçlerle olan bağlarını sorguladığını ve samimi bir siyasi irade görmeden ilişkileri normalleştirmeyeceğini ortaya koyuyor.