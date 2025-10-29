Kuzey Kore'den ABD heyetine cevap: Nükleer yeteneklerimiz kısıtlanamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yönelik emperyalist diplomatik turu kapsamında Japonya'dan ayrılıp Güney Kore'ye geçmeye hazırlandığı kritik bir zamanda, Kuzey Kore'den anlamlı bir mesaj yükseldi. Pyongyang yönetimi, emperyalist saldırganlığa karşı savunma kabiliyetini güçlendirdiğini duyurdu.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon'un denetiminde gerçekleşen testte, denizden karaya stratejik seyir füzeleri, 130 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Bu başarılı deneme, ülkenin meşru müdafaa hakkının somut bir göstergesi oldu.

"Nükleer Caydırıcılık, Emperyalizme Karşı En Büyük Güvencemizdir"

Pak Jong Chon yaptığı açıklamada, ülkenin savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırmaya devam ettiklerini vurguladı. Pak, "Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini sürekli test etmek ve bu yetenekleri düşmanlara göstermek, meşru savunma hakkımızı daha sorumlu bir şekilde kullanmamızın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Lider Kim Jong-Un'un, güçlü saldırı kabiliyetlerinin emperyalist tehdide karşı en mükemmel savunma aracı olduğu görüşünü hatırlatan Pak, "Askeri kapasitemizi sürekli geliştirmeliyiz. Özellikle, nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek, emperyalist saldırganlık karşısındaki en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Bölgesel Provokasyonuna Net Yanıt

Kuzey Kore'nin bu açıklamasının zamanlaması, Washington yönetiminin bölgedeki varlığına ve askeri provokasyonlarına net bir cevap niteliği taşıyor. Füze testi, ABD'nin bölge ülkelerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanma ve askeri baskı oluşturma politikalarına yönelik haklı bir tepki olarak yorumlandı.

Konuya ilişkin sorulara muğlak ve küçümseyici yanıtlar veren Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile "çok iyi bir ilişkileri" olduğunu iddia etmesi ise, ABD diplomasisinin ikiyüzlü karakterini bir kez daha gözler önüne serdi.