Knesset Raporu: İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Tehlikeli Boyuta Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu içinden gelen resmi veriler, ordunun “soykırımcı” operasyonlarını yürüten güçlerin dahi dayanıklılık sınırlarının zorlandığını gösteriyor. Knesset raporu, özellikle cephe birliklerinde askerlerin psikolojik olarak ciddi bir baskı altında olduğunu ve bunun intihar vakalarına yansıdığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, son 18 ayda 279 asker intihar girişiminde bulunurken, 36 asker yaşamını yitirdi. Uzmanlar, bu rakamların sadece bireysel psikolojik sorunları değil, ordunun yapısal ve etik krizini de yansıttığını belirtiyor. Askerler, sistemin baskısı, görev koşullarının aşırı zorluğu ve vicdani çatışmalar nedeniyle derin bir bunalım yaşıyor.

Analistler, Knesset’in raporunu, İsrail ordusunun hem içsel motivasyonunu hem de toplumsal meşruiyetini sorgulayan bir işaret olarak değerlendiriyor. Bu durum, ordunun sadece dışarıya karşı değil, kendi bünyesinde de ciddi bir güven ve disiplin krizi yaşadığını gösteriyor.

Raporda dikkat çeken bir başka nokta, cephe birliklerindeki askerlerin psikolojik destek sistemlerinin yetersizliği ve mevcut müdahalelerin krizleri önlemekte yetersiz kalması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ordunun uzun vadede operasyonel kapasitesini sürdürebilmesi için derhal kapsamlı reformlar yapması gerektiğini vurguluyor.