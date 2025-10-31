Sanaa’da Şok Gelişme: BM İstasyonunda İsrail Casusluğu İfşa Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da dengeleri sarsacak bir casusluk skandalı patlak verdi. Sanaa yönetimine bağlı güvenlik birimleri, başkentte bulunan Birleşmiş Milletler yer istasyonuna düzenledikleri operasyonla tesise el koydu. Resmî açıklamalara göre, istasyonun “uluslararası görev sınırlarını aşarak yabancı istihbarat amaçlı veri topladığı” belirlendi.

Güvenlik kaynakları, istasyonun İsrail istihbaratıyla bağlantılı sistemler aracılığıyla Yemen ordusunun üst düzey hareketliliğini izlediğini, özellikle de Yemen Genelkurmay Başkanı’nın iletişim ağını ve konum bilgilerini takip ettiğini bildirdi. Kaynaklardan biri, “Bu sistem, görünürde BM’ye ait bir iletişim altyapısıydı; ama perde arkasında İsrail’e bilgi akışı sağlıyordu,” ifadelerini kullandı.

Olayın ortaya çıkması, BM misyonunu zor durumda bıraktı. Sanaa yönetimi, konuyla ilgili resmi bir açıklama talep ederken, BM yetkilileri “teknik bir yanlış anlaşılma” savunmasını yaptı. Ancak yerel gözlemciler, ele geçirilen ekipmanların bu savunmayı çürüttüğünü belirtiyor.

Sanaa’daki siyasi kaynaklar, olayı “uluslararası kuruluşların tarafsızlık ilkesinin açık ihlali” olarak değerlendiriyor. Ensarullah’a yakın bir yetkili, “BM bayrağı altında yürütülen bu tür casusluk faaliyetleri, halkların güvenini yok ediyor. Bu sadece Yemen’e değil, uluslararası meşruiyete de saldırıdır,” dedi.

Uluslararası hukuk uzmanları da olayın sonuçlarının ciddi olabileceği görüşünde. Zira BM’ye ait bir tesisin casusluk için kullanılması, örgütün dokunulmazlık statüsünü tartışmaya açabilir. Washington ve Tel Aviv’in konuyla ilgili sessizliği ise, iddiaların ciddiyetine dair şüpheleri artırıyor.

Yerel bir analistin ifadesiyle:

“Bu hadise, sahadaki savaşın artık sadece silahlarla değil, uydular ve istihbarat ağlarıyla da yürütüldüğünü gösteriyor. Sanaa bu adımla sadece bir istasyona değil, küresel sistemin ikiyüzlülüğüne el koydu.”

Sanaa yönetiminin el koyduğu ekipmanların incelenmesi sürerken, elde edilen dijital verilerin uluslararası düzeyde yeni bir diplomatik krize yol açabileceği belirtiliyor. Gözler şimdi, BM’nin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceğinde.