Grossi: İran’ın Nükleer Silah Programı Yok, Baskılar Siyasi Nedenli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürütülen denetimlerde nükleer silah programına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını teyit etti. Grossi, denetimlerin devam ettiğini ve Ajans’ın mevcut raporlarının “barışçıl nükleer program” vurgusunu koruduğunu belirtti.

Ancak Tahran ile Viyana arasındaki iş birliği, son dönemde artan siyasi gerilimler ve Batı’nın yeniden gündeme getirdiği yaptırım tehditleri nedeniyle zorluk yaşıyor. İran, defalarca UAEA ile şeffaf biçimde çalıştığını vurgularken, ülkeye yönelik baskıların “adil olmayan siyasi hamleler” olduğunu savunuyor.

İranlı yetkililer, nükleer faaliyetlerinin enerji üretimi ve tıbbi araştırmalarla sınırlı olduğunu, ülkenin güvenliğini tehdit eden dış müdahalelere karşı ise geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Analistler, UAEA’nın son raporunun İran’a yönelik suçlamaları boşa çıkardığını, ancak Washington ve bazı Batılı başkentlerin bölgedeki direniş eksenini zayıflatmak için nükleer dosyayı yeniden araçsallaştırdığını ifade ediyor.

Tahran yönetimi ise, “Baskılara rağmen bağımsızlık ve bölgesel istikrar için kararlılığımız sürecek” mesajını vererek, direniş hattındaki duruşunu bir kez daha netleştirdi.