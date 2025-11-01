Washington’dan Yeni Tırmanış: Pentagon Ukrayna’ya Uzun Menzilli Tomahawk Füzelerine Onay Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Beyaz Saray’a Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri gönderilmesi yönünde onay verdi. Yetkililer, söz konusu teslimatın “ABD’nin stratejik stoklarını olumsuz etkilemeyeceğini” iddia etti.

Ancak uluslararası gözlemciler, Washington’un bu hamlesini, savaşın seyrini değiştirmekten ziyade çatışmayı tırmandırmaya yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriyor. Avrupa kamuoyunda da, “barıştan çok silah sevkiyatına öncelik verildiği” eleştirileri yeniden gündeme geldi.

Tomahawk füzeleri, 1.600 kilometreyi aşan menziliyle bölgedeki birçok ülkenin güvenliğini doğrudan etkileyebilecek kapasitede. Askerî kaynaklar, bu tür silahların sahaya sürülmesinin, Rusya’nın misilleme eşiğini yükseltebileceğini belirtiyor.

Direniş cephesine yakın uzmanlar ise, ABD’nin bu kararla yalnızca Ukrayna’da değil, tüm bölge genelinde istikrarsızlığı derinleştirdiğini, buna karşın bölgesel halkların kendi güvenlik ve bağımsızlık iradesini daha da güçlendireceğini ifade ediyor.

Pentagon’un son kararı, Washington’un “savaş üzerinden denge kurma” politikasını yeniden gündeme getirirken, bölgedeki barış umutları bir kez daha zayıflamış görünüyor.