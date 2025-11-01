Washington’dan Suriye Hamlesi: Sezar Yaptırımları Kaldırılıyor, Direniş Dengesi Değişiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni düzenlemeye destek verdiğini açıkladı. Sezar Yasası çerçevesinde 2019’dan bu yana uygulanan yaptırımlar, Şam yönetimini hedef aldığı iddiasıyla yürürlüğe konmuş ancak pratikte milyonlarca Suriyeliyi temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakmıştı.

Washington, bu adımın “IŞİD’e karşı mücadelenin sürdürülmesini” ve “Suriye halkının barışçıl, müreffeh bir geleceğe kavuşmasını” kolaylaştıracağını öne sürüyor. Ancak bölgedeki birçok siyasi gözlemci, kararın asıl nedeninin ABD’nin sahada kaybettiği etkinliği yeniden kazanma çabası olduğuna dikkat çekiyor.

Suriye’deki direniş kaynakları ise yaptırımların kaldırılmasını “Batı’nın başarısız stratejisinin itirafı” olarak yorumluyor. Uzmanlara göre, Washington’un geri adımı, hem Şam’ın bölgesel müttefikleriyle ekonomik ilişkilerini canlandırmasına hem de direniş ekseninin bölgesel dayanışmasını güçlendirmesine zemin hazırlayabilir.

Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında düzenlemeyi oylaması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, Sezar yaptırımlarının kaldırılması sadece Suriye için değil, bölge genelinde yeni bir jeopolitik dönemin kapısını aralayabilir.