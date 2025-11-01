  1. Ana Sayfa
Washington’dan Suriye Hamlesi: Sezar Yaptırımları Kaldırılıyor, Direniş Dengesi Değişiyor

1 Kasım 2025 - 17:51
News ID: 1745252
ABD yönetimi, yıllardır Suriye ekonomisini felç eden ve halkı ağır bir insani krize sürükleyen Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırma hazırlığında. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Kongre gündemine taşınan düzenleme, Washington’un “IŞİD’le mücadele” söylemiyle gerekçelendirilse de, sahadaki dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir siyasi dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Bölge kaynaklarına göre, bu adım Suriye’de direniş ekseninin elini güçlendirebilir ve Batı’nın bölge politikalarında zorunlu bir geri adım anlamına geliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni düzenlemeye destek verdiğini açıkladı. Sezar Yasası çerçevesinde 2019’dan bu yana uygulanan yaptırımlar, Şam yönetimini hedef aldığı iddiasıyla yürürlüğe konmuş ancak pratikte milyonlarca Suriyeliyi temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakmıştı.

Washington, bu adımın “IŞİD’e karşı mücadelenin sürdürülmesini” ve “Suriye halkının barışçıl, müreffeh bir geleceğe kavuşmasını” kolaylaştıracağını öne sürüyor. Ancak bölgedeki birçok siyasi gözlemci, kararın asıl nedeninin ABD’nin sahada kaybettiği etkinliği yeniden kazanma çabası olduğuna dikkat çekiyor.

Suriye’deki direniş kaynakları ise yaptırımların kaldırılmasını “Batı’nın başarısız stratejisinin itirafı” olarak yorumluyor. Uzmanlara göre, Washington’un geri adımı, hem Şam’ın bölgesel müttefikleriyle ekonomik ilişkilerini canlandırmasına hem de direniş ekseninin bölgesel dayanışmasını güçlendirmesine zemin hazırlayabilir.

Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında düzenlemeyi oylaması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, Sezar yaptırımlarının kaldırılması sadece Suriye için değil, bölge genelinde yeni bir jeopolitik dönemin kapısını aralayabilir.

