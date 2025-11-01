Şam ve Kahire Arasında Gazze Gerginliği: Dayanışma Ruhuna Gölge Düşmedi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Mısır halkı ve devletiyle tarihî bağlara vurgu yaparak, “Filistin davası karşısında tüm Arap halklarının ortak tutumunun korunması gerektiğini” ifade etti. Mısır tarafı da Şam yönetiminden gelen açıklamayı olumlu karşıladı ve “Arap birliğinin korunmasının ortak hedef olduğunu” dile getirdi.

Suriye’deki iş dünyası çevreleri de olası bir diplomatik krizin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini etkilemeyeceğini belirtti. Suriyeli iş insanları, Mısır ile yürütülen yatırım ve ticaret faaliyetlerinin yasal zeminde sürdüğünü, karşılıklı çıkarların korunmaya devam ettiğini vurguladı.

Bölgedeki siyasi yorumcular, yaşanan gerginliği “Gazze’de süren katliamlara yönelik öfkenin anlık bir yansıması” olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, Şam ve Kahire arasında yaşanan bu kısa süreli tansiyon, Arap dünyasında direniş hattını zayıflatmak isteyen çevrelerin beklentilerini boşa çıkardı.

Direniş eksenine yakın çevreler, bu gelişmenin Arap ülkeleri arasında diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor. Şam yönetimi ise, “asıl düşmanın İsrail işgali ve emperyalist dayatmalar olduğunu” vurgulayarak, tüm Arap halklarını ortak hedef olan Filistin özgürlüğü etrafında kenetlenmeye çağırdı.