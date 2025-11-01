İsrail’den Kuneytra’da Yeni Saldırı: Direniş Hatları Alarmda, İşgal Genişliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan el-Semedaniyye el-Şarkiyye köyüne sabah saatlerinde askeri birlikler gönderdi. Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre, işgal kuvvetleri zırhlı araçlarla köye giriş yaparken, çevredeki tepelerden ağır top atışlarıyla eş zamanlı bir baskı oluşturdu.

Yerel kaynaklar, İsrail’in bu hamlesinin son haftalarda artan keşif uçuşları ve sınır hattındaki tahkimat faaliyetlerinin devamı niteliğinde olduğunu bildirdi. Bölgedeki demir bariyerlerin güçlendirilmesi ve yeni askeri mevzilerin kurulması, işgalin kalıcı hale getirilmek istendiği yorumlarına yol açtı.

Suriye ordusu ve direniş güçleri, Kuneytra çevresinde teyakkuz haline geçti. Bölgedeki kaynaklar, Şam’ın “her türlü ihlale karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu” belirtiyor. Direniş eksenine yakın çevreler, İsrail’in bu tür saldırılarla sahadaki dengeyi bozmayı hedeflediğini ancak Suriye’nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguluyor.

Analistler, Tel Aviv yönetiminin bu provokatif adımının, bölgedeki direniş cephesini test etmeyi amaçladığını düşünüyor. Ancak sahadan gelen bilgiler, Suriye’nin güneyinde konuşlu direniş unsurlarının olası bir genişleme senaryosuna karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

Direniş kaynakları, “İsrail’in Kuneytra’da attığı her adım, direnişin kararlılığını pekiştiriyor. Suriye topraklarının her karışı işgalcilere dar edilecek” açıklamasıyla kararlılık mesajı verdi.

Bu son saldırı, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini hiçe sayan sistematik ihlallerinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Bölge gözlemcileri, Kuneytra’daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde Suriye cephesinde yeni bir direniş denklemini tetikleyebileceğini öngörüyor.