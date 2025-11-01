Ankara’dan Şam’a Stratejik Adım: Türk Askerî Okulları Suriyeli Subay Adaylarına Kapılarını Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, Suriye’nin savunma kapasitesini geliştirmeye yönelik yeni bir ortaklık başlattı. Anlaşma kapsamında 49 Suriyeli askerî öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimine alındı. Öğrenciler kara, deniz ve hava kuvvetlerinde farklı branşlarda eğitilerek iki ülke arasında savunma alanında teknik ve operasyonel uyumun artırılmasına katkı sağlayacak.

Yetkililer, söz konusu programın iki ülke arasında “ortak güvenlik anlayışını güçlendirmeyi” hedeflediğini belirtti. Anlaşma, özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele, istihbarat paylaşımı ve savunma teknolojileri alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi öngörüyor.

Şam’daki askerî çevreler, bu adımı “yeni bir bölgesel denge arayışının başlangıcı” olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre Türkiye’nin bu açılımı, Suriye’nin direniş ekseninde yer alan savunma kabiliyetini doğrudan güçlendirecek ve bölge halklarının ortak çıkarlarını önceleyen yeni bir stratejik zemine kapı aralayacak.

Ankara’daki diplomatik kaynaklar ise iş birliğinin “egemen devletlerin karşılıklı saygı temelinde yürütüldüğünü” vurguluyor. Bu gelişmenin, Batı merkezli baskı politikalarına karşı bölgesel dayanışmayı artıracağı ve Suriye’nin yeniden inşa sürecinde savunma kurumlarının güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

