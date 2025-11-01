Arakçi: Füze programımız asla müzakere edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Arap medyası El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin olası bir saldırganlığına karşı her düzeyde tam hazırlık içinde olduklarını belirterek, "İsrail, açacağı herhangi bir savaşta yeni bir yenilgiye uğrayacaktır" dedi.

İran'ın son çatışmalardan önemli deneyimler kazandığını ve füze kapasitesini gerçek bir savaş ortamında test ettiğini vurgulayan Irakçı, "Siyonist rejim saldırgan bir eylemde bulunursa, sonuçları kendisi için çok ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Onayı Olmadan Saldıramazlardı"

Siyonist rejimin bölgedeki savaşın kapsamını genişletmeye çalıştığını ancak İran'ın bu girişimi etkisiz hale getirdiğini belirten Irakçı, "Siyonist rejim, ABD'nin yeşil ışığı olmadan İran'a karşı savaş başlatamazdı. Netanyahu bir savaş suçlusudur ve bölge için gerçek düşmanın İsrail olduğu kanıtlanmıştır" şeklinde konuştu.

Nükleer Program ve Müzakereler

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu teyit eden Irakçı, endişeleri gidermek için müzakerelere açık olduklarını, ancak Washington'ın kabul edilemez ve gerçekçi olmayan şartlar ileri sürdüğünü söyledi.

"Hiçbir müzakerede füze programımız masaya yatırılmayacaktır. Hiçbir akıllı insan silahsız el sallamaz" diyen Irakçı, uranyum zenginleştirmeyi durduramayacaklarını ve savaşla elde edilemeyen bir şeyin siyasi yollarla da elde edilemeyeceğini kaydetti.

Doğrudan müzakerelere sıcak bakmadıklarını, dolaylı görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

Bombalanan Nükleer Tesisler ve Uluslararası Tepkiler

Bombalanan nükleer tesislerdeki malzemelerin enkaz altında kaldığını ve başka yere taşınmadığını belirten Irakçı, "Binalar ve ekipmanlar hasar gördü, ancak teknolojimiz hala ayakta" dedi.

Avrupalı güçlerin tetikleyici mekanizmayı devreye sokmasını yasa dışı olarak niteleyen Irakçı, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda uluslararası fikir birliği olmadığını vurguladı.

Komşuluk Politikası ve Suriye

Önceliklerinin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek olduğunu ve herhangi bir dayatma olmadan Batı ile etkileşime hazır olduklarını söyleyen Irakçı, Suriye konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Siyonist düşmanın Suriye'ye yönelik saldırılarını kınıyoruz."