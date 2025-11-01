Diplomasi oyunu: Gazze’de soykırım durdu ama savaş devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Soykırımcı İsrail ordusunun 25 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden, 7 Ocak’ta Han Yunus’ta bir araca yönelik saldırıda ise gazeteci oğlu Hamza’yı yitiren Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Dahduh, İstanbul’da düzenlenen “TRT World Forum 2025” kapsamında Gazze’deki insani durumu ve uluslararası medyanın tutumunu değerlendirdi.

Gazze’deki insani krizin neredeyse hiç değişmediğini belirten Dehduh, "İnsani durum fazla değişmedi, değişen tek şey, soykırımın geçici olarak durması" diyerek savaşın farklı biçimlerde sürdüğünü vurguladı.