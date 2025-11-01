Buckingham Sarayı’nda Sarsıntı: Prens Andrew’dan Unvanlar Alındı, Kraliyet İmajı Çatırdıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Kraliyet Ailesi, yıllardır kamuoyunu meşgul eden Epstein skandalı nedeniyle yeni bir krizle karşı karşıya. Buckingham Sarayı, Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, Kral Charles’ın kardeşi Prens Andrew’un hiçbir kraliyet unvanını artık kullanamayacağını bildirdi. Açıklamada, Andrew’un bundan sonra yalnızca “Andrew Mountbatten-Windsor” adıyla anılacağı vurgulandı.

Kararın, ABD’deki yargı süreçleri ve kamuoyunda artan tepkiler sonrasında alındığı ifade ediliyor. Epstein’ın kurduğu yasa dışı ağla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar, Prens Andrew’un yıllardır itibarını sarsmış, Kraliyet Ailesi’nin ise kamuoyundaki güvenini ciddi biçimde zedelemişti.

İngiliz basını, bu kararın “Kraliyet’in kendi itibarını kurtarma hamlesi” olduğunu yazarken, bazı yorumculara göre Buckingham Sarayı artık yalnızca bir sembol olmaktan öteye geçemiyor. Halkın gözünde “dokunulmaz” imajını kaybeden monarşi, kendi içinden gelen skandallarla tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Analistler, bu gelişmenin sadece bireysel bir utanç meselesi değil, Batı elit düzeninin çözülmekte olduğunun da göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Direniş yanlısı yorumcular, “Batı’nın ahlaki çöküşü artık saray duvarlarının arkasında bile gizlenemiyor” ifadeleriyle, bu skandalı çürüyen bir düzenin simgesi olarak değerlendiriyor.

Londra’daki gözlemciler ise, kamuoyu baskısının artması halinde Kraliyet’in diğer üyelerinin de mali ve siyasi ayrıcalıklarının sorgulanabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, sadece İngiltere’de değil, Batı’nın yönetim ve değer sistemine dair derin bir meşruiyet krizini tetiklediği vurgulanıyor.