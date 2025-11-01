Siyonist İsrail Lübnan'la yapılan ateşkesi 10 bin kez ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki sözde “barış gücü” (UNIFIL) Sözcüsü Tilak Boharal, işgalci İsrail rejiminin geçen kasım ayında ilan edilen ateşkesten bu yana yaklaşık 10 bin kez bu anlaşmayı ihlal ettiğini açıkladı.

Tahran merkezli kaynakların bildirdiğine göre, siyonist rejim son haftalarda Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını artırarak ateşkesin tüm hükümlerini fiilen geçersiz hale getirdi. Rejim ordusunun Blida kasabasına düzenlediği son saldırıda bir belediye çalışanı şehit oldu.

UNIFIL verilerine göre İsrail, yaklaşık 7 bin hava sahası ihlali ve 2 bin 400 kara hareketi gerçekleştirdi. Bu ihlallerin çoğu, “Mavi Hat” olarak bilinen ve Lübnan ile işgal altındaki Filistin’i ayıran sınır hattının kuzeyinde kayda geçti.

Boharal açıklamasında, “Bölgedeki durum son derece kırılgan. İsrail’in devam eden ihlalleri, güneydeki istikrarı ciddi biçimde tehdit ediyor” dedi.

Lübnan ordusu ve direniş güçleri, Litani Nehri ile Mavi Hat arasındaki bölgede 120’den fazla noktada ortak savunma mevzileri oluşturdu. UNIFIL’in mevcut görevi 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılırken, ardından güvenlik sorumluluğunun tamamen Lübnan devletine devredilmesi öngörülüyor.

Beyrut’taki güvenlik çevreleri, İsrail’in ihlallerinin “ateşkes” bahanesini tamamen anlamsız hale getirdiğini, işgalci rejimin amacının Güney Lübnan’da direniş mevzilerini hedef almak ve psikolojik baskı yaratmak olduğunu belirtiyor.