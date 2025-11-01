İsrail’den Güney Lübnan’a Yeni Saldırı: Direniş Noktalarına İHA Saldırısı, Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan kaynakları, İsrail ordusuna ait bir İHA’nın Cuma günü Güney Lübnan’da bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Olayın, Sur’un doğusundaki sınır hattına yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtiliyor. Görgü tanıkları, saldırının öğle saatlerinde düzenlendiğini, hedef alınan aracın tamamen yandığını ve bölgede güvenlik güçlerinin inceleme başlattığını aktardı.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmazken, Lübnan ordusu ve direniş güçleri olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Direniş kaynakları, İsrail’in bu tür saldırılarla “psikolojik üstünlük kurma” peşinde olduğunu ancak sahadaki gerçekliğin Tel Aviv’in aleyhine döndüğünü belirtiyor.

Analistler, İsrail’in Güney Lübnan’daki bu saldırılarının, cephe hattında artan direniş faaliyetlerine karşı bir misilleme girişimi olduğunu ifade ediyor. Özellikle son haftalarda işgal ordusunun kuzey cephesinde artan kayıpları, Tel Aviv yönetimini “düşük yoğunluklu saldırılar” yoluyla moral kazanmaya itmiş durumda.

Lübnan’daki siyasi çevreler ise saldırının, “İsrail’in çaresizliğini ve direnişin caydırıcılığını” bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor. Hizbullah’a yakın kaynaklar, “İşgalci rejim hangi aracı kullanırsa kullansın, direnişin kararlılığına gölge düşüremez. Cevap, zamanı ve yeri geldiğinde verilecektir.” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki gözlemciler, bu saldırının olası bir geniş çaplı çatışmanın habercisi olabileceğini, ancak direnişin İsrail’in her hamlesine karşı dengeli ve kararlı bir stratejiyle yanıt vermeye devam ettiğini belirtiyor.