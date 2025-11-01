  1. Ana Sayfa
ABD destekli savaş suçu: Yasaklı mühimmatlar tehlike saçıyor

1 Kasım 2025 - 19:07
Gazze’de işgalci İsrail güçlerinin bıraktığı patlayıcı kalıntılar, siviller için ölümcül bir tehdit olmaya devam ediyor. Yasaklı mühimmatlar yerleşim alanlarında dağılmış durumda ve yıllarca aktif kalabilecek güçte. Patlamalar sonucu çok sayıda sivil, özellikle çocuklar şehit oldu. Bu durum, Siyonist rejimin ABD desteğiyle uluslararası yasaları hiçe sayarak Gazze halkına karşı yürüttüğü topyekûn yıkım politikasının devamı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarında kullandığı uluslararası yasaklı mühimmatlar, yerleşim bölgelerinde ve tarım arazilerinde ölümcül bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bombardımanlar sırasında kullanılan yüksek patlayıcı etkili mühimmat kalıntıları, yıkılmış mahalleler, evlerin enkazı ve çiftçi arazileri arasında dağılmış durumda. Bu kalıntılar, özellikle çocuklar, işçiler ve toprağını yeniden işlemek isteyen çiftçiler için ciddi bir tehlike yaratıyor.

Habere göre, bu mühimmatlar uluslararası hukuka göre yasaklı olan ve yıllarca aktif kalabilen yüksek patlayıcı bileşenler içeriyor. Uzmanlar, bu bombaların “sessiz ölüm tuzakları” haline geldiğini, bölgede yaşayan sivillerin hayatını yıllar boyunca tehdit edeceğini belirtiyor. Bu durum yalnızca halkın can güvenliğini değil, aynı zamanda Gazze’nin yeniden imarı ve savaş sonrası yaşamın normalleşmesini de engelliyor.

Filistinli kaynaklar, son haftalarda bu patlayıcı kalıntılardan kaynaklanan çok sayıda ölüm ve yaralanma vakasının yaşandığını bildiriyor. Şehit olanların büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor. Gazze’deki mühendislik ve sivil savunma ekipleri, Siyonist rejimin geride bıraktığı bu ölümcül bombaları etkisiz hale getirmeye çalışsa da, ekipman ve uluslararası destek yetersizliği nedeniyle çalışmalar oldukça yavaş ilerliyor.

Bu tür mühimmatların kullanımı, uluslararası hukukta “savaş suçu” olarak tanımlanıyor. Ancak ABD’nin İsrail’e sağladığı siyasi koruma, işgal ordusunun bu tür yasadışı silahları cezasız biçimde kullanmasına zemin hazırlıyor.

