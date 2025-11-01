Haşdi Şabi'den Suriye sınırında operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak halk direnişinin belkemiğini oluşturan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri), Suriye sınırına yakın bölgelerdeki savunma hatlarını güçlendirme ve güvenlik denetimini artırma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güçler, Enbar vilayetinin batısında yeni askeri üsler kurarak bölgedeki terör tehditlerine karşı kapsamlı bir güvenlik planı uygulamaya koydu.

Haşdi Şabi’ye bağlı birlikler, Suriye-Irak ortak sınır hattı boyunca yeni savunma mevzileri, gözlem kuleleri ve termal izleme sistemleri inşa etmeye başladı. Bu adım, özellikle DEAŞ (IŞİD) kalıntılarının ABD işgal güçlerinin koruması altında yeniden organize edilmeye çalışıldığı yönündeki istihbarat bilgileri sonrasında atıldı.

Haşdi Şabi komutanları, sınırın batı kesiminde güvenlik tedbirlerinin artırılmasının yalnızca terörle mücadele değil, aynı zamanda Irak’ın egemenliğini koruma ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı caydırıcılığı güçlendirme amacını taşıdığını vurguladı.

Direniş ekseninin önemli bileşenlerinden biri olan Haşdi Şabi, 2014’te Irak’ın dört bir yanından gönüllülerin katılımıyla kurulmuş ve DEAŞ’ın Musul, Tikrit ve Felluce gibi kentlerden temizlenmesinde belirleyici rol oynamıştı. Bugün bu güçler, yalnızca terörle mücadele değil, aynı zamanda Amerikan ve Siyonist etkisine karşı Irak’ın siyasi ve askeri bağımsızlığının teminatı olarak görülüyor.

Haşdi Şabi kaynakları, sınır bölgelerinde kurulan yeni üslerin bölgesel koordinasyonla, özellikle Suriye ordusu ve Direniş güçleriyle istihbarat paylaşımını da kapsadığını bildirdi. Böylece, ABD’nin Suriye’nin doğusunda konuşlu birlikleri üzerinden bölgede yeni bir kargaşa yaratma girişimlerine karşı ortak bir savunma hattı tesis edilmiş oldu.