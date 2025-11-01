Haaretz: Gazze Savaşı’nda 10 Binden Fazla İsrail Askeri Öldü Ya Da Yaralandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç basınında yer alan yeni bir rapor, Gazze’de aylar süren savaşın Tel Aviv yönetimine bedelini bir kez daha gözler önüne serdi. Haaretz gazetesine göre, Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda 10 binden fazla İsrail askeri öldü veya yaralandı.

Gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun ağır zırhlı birliklerinde ciddi kayıplar yaşandığı, özellikle Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinde direniş güçlerinin kurduğu pusuların işgal ordusuna “tarihinin en ağır darbelerini” indirdiği belirtildi.

Tel Aviv yönetimi resmi olarak ölü ve yaralı sayısını açıklamaktan kaçınırken, analistler bu tutumun iç kamuoyunda yükselen öfke ve hükümete yönelik tepkileri kontrol altında tutma çabasının bir parçası olduğunu ifade ediyor. İsrail medyasındaki sansür uygulamaları, ordunun moral bozukluğunu gizlemeyi amaçlasa da sahadan gelen bilgiler bu tablonun aksini gösteriyor.

Direniş kaynakları, Gazze’deki operasyonların her geçen gün İsrail ordusunun çözülmesini hızlandırdığını vurguluyor. Askerî gözlemciler, İsrail’in “hızlı zafer” beklentisinin yerini “yıpranma ve moral çöküşü”ne bıraktığını, ordunun artık stratejik inisiyatifi kaybettiğini belirtiyor.

Direniş cephesine yakın çevreler, Haaretz’in yayımladığı bu rakamların, “İsrail toplumunun artık savaşın yükünü taşıyamadığının açık göstergesi” olduğunu ifade ediyor. Gazze’deki çatışmaların yalnızca askeri değil, siyasi ve psikolojik bir yıkıma dönüştüğü, işgal rejiminin temellerini sarsan bir krize evrildiği yorumları yapılıyor.

Direniş kaynakları son olarak şu mesajı verdi: “Gazze, işgal ordusunun mezarlığına dönüşmüştür. Her yeni saldırı, direnişin daha da güçlendiğini kanıtlıyor.”