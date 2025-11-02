  1. Ana Sayfa
ABD, Çin’in ‘Dolar Darbesine’ Karşı Yeni Hamle Peşinde

2 Kasım 2025 - 16:38
Washington yönetimi, Çin’in küresel ekonomide dolara bağımlılığı azaltma çabalarına karşı yeni adımlar planlıyor. Financial Times’ın haberine göre, Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı yetkilileri, “dolarizasyonu teşvik” stratejileri üzerinde uzmanlarla kapsamlı görüşmeler yürütüyor. ABD’li yetkililer, resmi bir politika değişikliği olmadığını savunsa da, toplantılar Washington’un küresel mali hegemonyasını koruma telaşını açıkça ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetiminin, Çin’in son yıllarda hızla güçlenen ekonomik etkisine ve yuanın uluslararasılaşma hamlelerine karşı koymak amacıyla yeni bir finansal strateji üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Financial Times’ın aktardığına göre Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı, doların uluslararası ticaretteki payını korumak ve Washington’un küresel ekonomik nüfuzunu sürdürmek için “dolarizasyonu teşvik etme” yollarını değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin ABD’nin özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde dolar kullanımını artıracak mekanizmalar üzerine yoğunlaştığını belirtiyor. Bu adımların, Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimiyle birlikte geliştirdiği ticaret ağlarında yuanı öne çıkarma stratejisine karşı bir denge unsuru oluşturması bekleniyor.

Beyaz Saray, görüşmelerin yapıldığını doğrularken henüz resmi bir politika değişikliğinden söz edilemeyeceğini vurguladı. Ancak analistler, Washington’un bu hamleyle doların zayıflayan küresel hakimiyetini koruma çabasına girdiğini ve Çin’in yükselen ekonomik etkisinden duyduğu endişeyi gizleyemediğini ifade ediyor.

Ekonomik gözlemciler, ABD’nin bu tür adımlarla kısa vadede finansal etki alanını koruyabileceğini, ancak Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin dolar dışı ticaret sistemlerini güçlendirmesiyle uzun vadede dengelerin değişebileceğini vurguluyor.

