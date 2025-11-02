İran, ABD Hegemonyasına Karşı Küresel Direnişin Yeni Mevzisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeler, İran’ın jeopolitik etkisinin artık sadece Batı Asya’yla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre Tahran, direniş ekseninin öncüsü olmanın ötesine geçerek ABD’nin küresel nüfuzuna karşı çok kutuplu bir dünya düzeninin en kritik aktörlerinden biri haline geldi.

Siyasi analistler, İran’ın hem Çin’le stratejik ortaklıklarını derinleştirmesi hem de Rusya’yla savunma alanında iş birliğini güçlendirmesinin, Washington’un Asya merkezli kuşatma stratejisini sekteye uğrattığını belirtiyor. Bu durum, ABD’nin bölgesel etkinliğini sınırlarken, Batı Asya’dan Avrasya’ya uzanan geniş bir hatta yeni bir güç dengesinin doğmasına yol açtı.

Tahran yönetimi, ekonomik yaptırımlar ve diplomatik baskılara rağmen direniş çizgisinden taviz vermiyor. İranlı yetkililer, ülkenin bağımsız dış politikasının sadece bölgesel değil, küresel bir direnişin temel taşı olduğunu sık sık vurguluyor.

Analistler, İran’ın bu konumuyla sadece Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak gibi direniş hatlarına değil, aynı zamanda ABD karşıtı küresel blokun moral ve stratejik dayanağına dönüştüğünü ifade ediyor. Böylece İran, Batı Asya’da başlayan mücadelesini artık Washington’un “dünya hegemonyası”na karşı küresel bir meydan okumaya dönüştürmüş durumda.