Şam Kırsalında Çatışma: HTŞ’nin Uyuşturucu Operasyonu Vadi Barada’da Sıcak Temasa Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin başkenti Şam’ın batı kırsalında yer alan stratejik Vadi Barada bölgesi, yeniden silahlı çatışmalarla gündeme geldi. Yerel kaynaklara göre, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) unsurları, rejim güçlerinin kontrolündeki bir köyde uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyon başlattı. Operasyon kısa sürede karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmaların ardından köyün giriş ve çıkışlarının tamamen kapatıldığını, bölgeye takviye güçlerin sevk edildiğini aktardı. Görgü tanıkları, yoğun silah seslerinin saatlerce sürdüğünü, bazı evlerin hasar gördüğünü ve sivillerin bölgeden tahliye edilmeye başlandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, iki taraftan da yaralılar olduğunu, çatışmaların halen aralıklarla devam ettiğini bildirdi. HTŞ’nin bölgede uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yaptığı öne sürülen unsurlara yönelik baskınları son dönemde arttırdığı biliniyor.

Uzmanlar, Vadi Barada’daki bu gelişmenin, Şam çevresinde yeniden tırmanan güvenlik geriliminin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Rejim güçleriyle HTŞ arasında süren bu tür çatışmaların, bölgede kırılgan ateşkesi tehdit ettiği ve insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.