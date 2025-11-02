Latin Amerika’da Bölünme: ABD’nin Venezuela Baskısına Karşı Ortak Tutum Sağlanamadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Latin Amerika’da son haftalarda artan diplomatik hareketlilik, bölgenin Venezuela konusunda derin bir ayrışma yaşadığını gözler önüne serdi. Bloomberg’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Caracas yönetimine yönelik yeni yaptırım ve baskı politikaları, bölge başkentlerinde farklı tepkilerle karşılanıyor.

Washington’un Venezuela’ya karşı izlediği politika, bazı hükümetler tarafından “demokrasiyi yeniden tesis etme çabası” olarak görülürken, birçok ülke bunu açık bir emperyal müdahale girişimi olarak nitelendiriyor. Özellikle Meksika, Bolivya ve Brezilya’daki muhalefet çevreleri, ABD’nin müdahaleci söylemini sert biçimde eleştiriyor.

Latin Amerika uzmanları, ABD’nin “Venezuela kartı” üzerinden bölgeyi yeniden kendi etki alanına çekmeye çalıştığı görüşünde. Analistlere göre, Trump yönetiminin “demokrasi” söylemi, aslında Latin Amerika’nın bağımsız siyaset çizgisini bastırmayı hedefliyor.

Venezuela lideri Nicolás Maduro ise son açıklamasında, ülkesinin “Latin Amerika’nın onurunu savunduğunu” belirterek, “Hiçbir güç, bu kıtanın direniş ruhunu söndüremez” ifadelerini kullandı.

Gözlemciler, bölge ülkelerinin ABD baskısı karşısında net bir tutum belirleyememesinin, Latin Amerika’da uzun süredir devam eden “bağımsızlık-itaat” eksenli kırılmayı yeniden gün yüzüne çıkardığını vurguluyor.