Washington’dan Yeni Plan: Ankara–Tel Aviv Hattında “Ekonomik Normalleşme” Hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, bölgede direniş eksenine karşı yeni bir diplomatik ve ekonomik hat örüyor. Ankara’daki temaslarında konuşan ABD Büyükelçisi Thomas Barrack, Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin “yeni bir ekonomik iş birliği dönemine” gireceğini belirtti.

Barrack, Washington’un bu süreci destekleyeceğini ifade ederek, “İki ülke artık rekabet değil, ticaret merkezli bir anlayışla hareket etmeli. Bu, bölge istikrarına da katkı sağlar” dedi. Büyükelçi, olası ortak projelerin enerji, liman yatırımları ve ulaştırma alanlarında yoğunlaşabileceğini kaydetti.

Diplomatik kaynaklar ise ABD’nin bu açıklamalarla hem Gazze direnişine destek veren bölgesel hattı zayıflatmak hem de İsrail’i ekonomik yalnızlıktan çıkarmak istediğine dikkat çekiyor. Analistlere göre Washington, Türkiye üzerinden İsrail’e açılan bir ekonomik koridor oluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlar, “Hazar’dan Akdeniz’e uzanan eksen” söyleminin ise ABD’nin enerji ve ticaret ağlarını İran ve Rusya etkisinden uzaklaştırma stratejisinin bir parçası olduğuna işaret ediyor.

Bölgedeki direniş yanlısı çevreler ise bu hamleyi, “ekonomik normalleşme maskesi altında yürütülen jeopolitik kuşatma girişimi” olarak değerlendiriyor.