İsrail Ordusu, Güvenlik Gerekçesiyle Çin Menşeli Araçları Topladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin haberine göre, ordu yetkilileri, bazı Çin yapımı araçların “araç içi sistemleri aracılığıyla hassas bilgilerin dışarıya sızdırılma veya casusluk amacıyla kullanılma” ihtimalini değerlendirdi. Bu kapsamda, güvenlik riski oluşturabileceği düşünülen araçların aktif görevdeki personelden geri toplandığı belirtildi.

Askeri kaynaklar, kararın yalnızca belirli modelleri kapsadığını ve bunun önleyici bir tedbir olarak uygulandığını ifade etti. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından araçlarla ilgili nihai kararın verileceğini kaydetti.

Öte yandan, Çinli üretici firmalar söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Güvenlik uzmanları, son dönemde birçok ülkenin benzer nedenlerle Çin menşeli teknoloji ürünlerine karşı temkinli davrandığını hatırlatarak, bu kararın küresel güvenlik kaygılarının bir yansıması olduğunu belirtti.