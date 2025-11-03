Hamenei: “ABD’nin İran’a Düşmanlığı Halkın Direnişini Güçlendiriyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da düzenlenen programda konuşan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei, 4 Kasım’ın İran tarihinde özel bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Hamenei, bu tarihin yalnızca 1979’da öğrencilerin ABD büyükelçiliğini işgal ettiği günü değil, aynı zamanda “küresel zorbalığa karşı İran halkının sarsılmaz iradesini” simgelediğini belirtti.

Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik uzun yıllardır süren baskı politikalarını eleştiren Hamenei, “ABD’nin İran’a düşmanlığı, bizim bağımsızlığımıza ve halkın devrimci kimliğine duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Bu düşmanlık, bizim azmimizi kıramayacak, bilakis her nesilde daha güçlü bir direniş bilinci doğuracaktır,” dedi.

Hamenei, özellikle genç kuşağa seslenerek, direniş kültürünün korunması gerektiğini vurguladı: “Gelecek, bu topraklarda direnişi ve adaleti sahiplenen gençlerin ellerindedir. Emperyalist güçlerin en büyük korkusu da işte bu bilinçli, inançlı gençliktir.”

Programda hazır bulunan şehit aileleri de Devrim’in ilk yıllarındaki fedakârlıkları hatırlatarak, bugün aynı ruhun Filistin, Lübnan ve Yemen gibi bölgelerde de yaşadığını ifade etti. Hamenei, konuşmasında Filistin halkına da değinerek, “Küresel zorbalığa karşı mücadele yalnızca İran’ın değil, tüm mazlum halkların ortak davasıdır. Filistin’deki direniş, bu mücadelenin onurlu bir örneğidir,” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte öğrenciler, “Bağımsızlık, Adalet ve Direniş” sloganlarıyla sahne aldı; İran bayrakları ve devrim şehitlerinin fotoğrafları taşındı. Programın sonunda Hamenei, katılımcılara sabır, inanç ve birlik çağrısı yaparak, “İran halkı, adalet ve özgürlük uğruna hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir,” ifadesini kullandı.