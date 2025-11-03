Kamati: “İsrail’in Dayattığı Denklem Artık Geçersiz – Hükümet Ulusal Sorumluluğunu Üstlenmeli”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kamati, yaptığı açıklamada Lübnan hükümetinin ulusal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Kamati, “Hükümet, ülkenin egemenliğini koruma ve halkın güvenliğini sağlama görevini yerine getirmelidir. Bu yalnızca bir siyasi tercih değil, ulusal bir zorunluluktur,” dedi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırgan tutumunun sürdüğünü belirten Kamati, mevcut koşullarda Lübnan’ın pasif bir tutum sergilemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. “İsrail, kendi ihlallerini gizlemek için müzakere çağrıları yapıyor. Oysa kendisi mevcut anlaşmaları bile uygulamıyor,” ifadelerini kullandı.

Kamati, Hizbullah’ın Lübnan’ın savunma stratejisinde belirleyici bir rol oynamaya devam edeceğini belirterek, “Direnişin varlığı, düşmanın saldırganlığını durduran en güçlü caydırıcı unsurdur. İsrail’in dayattığı denklem artık sona ermiştir. Yeni denklemi sahada halkın iradesi ve direnişin kararlılığı belirleyecektir,” diye konuştu.

Kamati’nin sözleri, İsrail’in son haftalarda Güney Lübnan sınırında artan ihlalleri ve hava saldırılarına paralel olarak geldi. Hizbullah yetkilileri, bu saldırılara karşılık vermekten çekinmeyeceklerini, ancak Lübnan’ın egemenliği ve halkının güvenliği için mücadelelerinin “savunma temelli” olduğunu vurguluyor.

Açıklamanın ardından Lübnan kamuoyunda, hükümetin ülkenin güney sınırındaki gelişmeler karşısında daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği yönünde tartışmalar yeniden alevlendi.