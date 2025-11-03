Fadlallah: “İsrail’in Saldırıları Karşısında Ulusal Dayanışma Şart – Devlet Egemenliğini Korumalı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu Milletvekili ve Hizbullah bloğu üyesi Hasan Fadlallah, son haftalarda İsrail ordusunun güney Lübnan’daki köylere yönelik hava ve topçu saldırılarını değerlendirdi. Fadlallah, saldırıların sadece askeri hedefleri değil, doğrudan sivil yerleşimleri hedef aldığını vurgulayarak, “İsrail her gün sivilleri vuruyor. Bu saldırılar, yalnızca Lübnan’ın egemenliğine değil, insanlığa da yönelmiş bir suçtur,” dedi.

Devletin bu süreçte sessiz kalmaması gerektiğini belirten Fadlallah, “Ulusal sorumluluk, yalnızca hükümetin değil, tüm kurumların omzundadır. Devletin görevi, halkını korumak, zarar gören bölgelerin yeniden imarını üstlenmek ve ulusal egemenliği her alanda savunmaktır,” ifadelerini kullandı.

Fadlallah, Lübnan’ın iç siyasi tartışmalarını bir kenara bırakması gerektiğini belirterek, “Bugün partiler arası çekişme zamanı değil, ulusal dayanışma zamanıdır. Halkımızın güvenliği, siyasi hesapların üzerindedir,” diye konuştu.

Milletvekili, direnişin Lübnan halkının onurunu ve güvenliğini koruma noktasında kritik bir rol oynadığını vurguladı: “Direniş, ülkenin caydırıcı gücüdür. İsrail’in saldırganlığına karşı durabilecek tek irade, halkın direniş bilinciyle birleşmiş bir Lübnan’dır.”

Fadlallah’ın açıklamaları, İsrail’in son haftalarda sınır köylerine yönelik saldırılarında artış yaşandığı ve birçok sivilin evsiz kaldığı bir dönemde geldi. Güney Lübnan’da halk, hem direniş güçlerinin hem de devlet kurumlarının desteğiyle bölgede yaşamı yeniden kurmaya çalışıyor.