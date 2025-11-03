Zaman Geçer, Ama Fâtıma’nın Nuru Sönmez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tarihin her döneminde hak ile batılın mücadelesi sürmüş, mazlumun sesi kimi zaman susturulmak istenmiştir. Ancak bu karanlık devirlerin içinde, hakikat sönmeyen bir kandil gibi yanmaya devam etmiştir. İşte o kandilin en parlak ışıklarından biri, Peygamber Efendimiz’in kızı, tertemiz soyun anası, sabrın ve direnişin timsali Hz. Fâtıma Zehrâ’dır.

Fâtıma, yalnızca bir şahsiyet değil, bir çizgidir. Onun hayatı; ilahi davaya sadakatin, mazlumlar için direnişin ve hakkı savunmanın en asil örneklerinden biridir. Evinin kapısına dayanan zulme karşı gösterdiği vakar, bugünün tüm direniş hareketlerine ilham veren bir duruştur.

Zaman değişti, medeniyetler yıkıldı, çağlar yerini yenilerine bıraktı; fakat Fâtıma’nın sesi, hâlâ direnen her yürekte yankılanmaktadır. O ses, kadın olmanın ötesinde, insan olmanın, hak uğruna sebat etmenin, zulme boyun eğmemenin sembolüdür.

Bugün Filistin’de, Yemen’de, Lübnan’da, hatta dünyanın her köşesinde direnen anneler, kızlar ve eşler; o tertemiz nurdan pay almış gibidir. Çünkü Fâtıma’nın nuru, yalnız geçmişin değil, bugünün de yolunu aydınlatır.

Her çağın karanlığına rağmen, onun adı anıldığında kalpler yeniden umutla dolar. Çünkü Fâtıma, bir hatıra değil; bir direniş çizgisi, bir hakikat mirasıdır.